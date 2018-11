Im Dax dürfte sich die Talfahrt am Dienstag fortsetzen. Banken und Broker erwarten das deutsche Börsenbarometer zum Handelsstart am Morgen 0,49 Prozent tiefer bei 11.189 Punkten. Am Montag hatte der Dax bereits 0,9 Prozent auf 11.244 Punkte verloren. Nun rückt das bisherige Jahrestief aus dem Oktober von 11.051 Punkten bedrohlich nahe.

