DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Verhaftung von Carlos Ghosn in Japan hat Renault und seinen größten Aktionär, den französischen Staat, kalt erwischt. Der französische Autoproduzent muss in einer entscheidenden Phase seiner Allianz mit den japanischen Konzernen Nissan und Mitsubishi auf seinen CEO verzichten. Die Ankündigung der Nissan Motor Co, Ghosn als Chairman wegen des im vorgeworfenen finanziellen Fehlverhaltens zu entlassen, sorgte zudem unmittelbar für ein Machtvakuum an der Renault-Spitze. Ghosn soll den japanischen Ermittlern zufolge etwa Firmengelder veruntreut und seine Vergütung in offiziellen Konzernberichten niedriger angegeben, als sie tatsächlich war. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte zu Reportern, es sei "zu früh, um sich zu der Realität ... der Fakten" zu äußern. Renault teilte nur knapp mit, der Vorstand wolle "so schnell wie möglich" zusammenkommen. Sowohl Macron als auch Renault signalisierten, dass ihnen daran gelegen ist, dass die Verhaftung von Ghosn den Einfluss des französischen Konzerns auf seine japanischen Partner nicht schwächt. Renault ist mit 43 Prozent an Nissan beteiligt, seit der französische Konzern den japanischen 1999 vor der Insolvenz rettete. Damit hat Renault effektiv die Kontrolle über Nissan Motor, die ihrerseits mit 15 Prozent an Renault beteiligt ist aber keine Stimmrechte hält. Zudem ist Nissan mit 34 Prozent an Mitsubishi Motors Corp beteiligt, die der Allianz 2016 beigetreten ist. Die französische Regierung ist mit einer Beteiligung von 15 Prozent nicht nur größter Aktionär von Renault, sondern hat auch ein beträchtliches Mitspracherecht bei der Allianz.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: -5,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.689,00 -0,27% Nikkei-225 21.583,12 -1,09% Hang-Seng-Index 25.834,03 -2,04% Kospi 2.081,39 -0,91% Shanghai-Composite 2.652,49 -1,89% S&P/ASX 200 5.671,80 -0,38%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Sehr schwache US-Vorgaben belasten. Insbesondere gilt dies wieder einmal für den Technologiesektor, nachdem der Nasdaq-Index um 3 Prozent abstürzte. Mitauslöser war ein Artikel des Wall Street Journal, wonach Apple die Produktion des iPhone XR nunmehr zum zweiten Mal verringert haben soll. In der gesamten Region stehen Aktien von Apple-Zulieferern und anderen Technologieunternehmen unter Abgabedruck. In Hongkong geben die Kurse der Hersteller von Smartphone-Komponenten AAC und Sunny Optical um 3,7 bzw. 3,4 Prozent nach. In Taiwan verlieren die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai 3 Prozent, Taiwan Semiconductor büßen 1,3 Prozent ein. In Südkorea trifft es den Chip-Hersteller SK Hynix mit Abgaben von 3,6 Prozent. Samsung Electronics geben 2 Prozent nach. Nach der Verhaftung von Nissan-Chef Carlos Ghosn steht in Tokio der Automobilsektor im Fokus. Ghosn gilt als entscheidender Strippenzieher bei der Zusammenarbeit von Renault, Nissan und Mitsubishi. Vor diesem Hintergrund knicken Nissan um 5,4 Prozent ein, die Aktie des Partnerunternehmens Mitsubishi Motors verliert sogar 7,3 Prozent. Toyota gewinnen dagegen 1,6 Prozent, Honda zeigen sich knapp behauptet.

US-NACHBÖRSE

Urban Outfitters profitierten von besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen. Das Unternehmen sprach von einem Rekordergebnis. Die Aktie legte darauf um 4,8 Prozent zu. L Brands gaben dagegen um 4,8 Prozent nach. Die Muttergesellschaft von Victoria's Secret, Bed & Body Works und anderen Einzelhandelsmarken hatte im Rahmen der Prognosen liegende Zahlen vorgelegt, zugleich aber eine Dividendenkürzung angekündigt. Intuit stiegen nach der Schlussglocke um 3,1 Prozent. Die Erstquartalszahlen und der Ausblick des Softwareunternehmens hatten die Markerwartungen übertroffen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.017,44 -1,56 -395,78 1,21 S&P-500 2.690,73 -1,66 -45,54 0,64 Nasdaq-Comp. 7.028,48 -3,03 -219,40 1,81 Nasdaq-100 6.642,92 -3,26 -224,10 3,85 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 906 Mio 1,04 Mrd Gewinner 790 1.566 Verlierer 2.197 1.408 Unverändert 87 92

Sehr schwach - Fehlende Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits mit China, Zweifel an den Ertragsaussichten speziell der Technologiebranche und ein düsteres Stimmungsbild aus der US-Immobilienwirtschaft ließen die Anleger aus Aktien flüchten. Technologiewerte führten mit Abgaben von durchschnittlich 3,8 Prozent die Verlierer an. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass Apple die Produktion des iPhone XR abermals gekürzt habe und Cowen & Co warnte in einer Studie, dass die Apple-Produktionskürzungen die Chiphersteller hart treffen würden, die ohnehin schon mit einer geringen Nachfrage kämpften. Apple verloren 4 Prozent. Micron und Western Digital, für die Cowen die Schätzungen gesenkt hatte, verbilligten sich um 6,6 Prozent und 3,2 Prozent. Zweitschwächster Sektor waren Einzelhandelswerte mit durchschnittlichen Kursverlusten von 3,5 Prozent. Hier schienen die Anleger dem Weihnachtsgeschäft skeptisch entgegenzublicken, das traditionell am Black Friday, dem Freitag nach dem Feiertag Thanksgiving, beginnt. Unter den Einzelwerten verbilligten sich Take-Two Interactive Software um 7 Prozent. Auslöser war ein Bericht der New York Post, der die Möglichkeit eines Zusammenschlusses von Take-Two mit CBS und Viacom erörterte. CBS fielen um 4,4 Prozent und Viacom um 4,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,77 -2,5 2,80 157,3 5 Jahre 2,86 -2,1 2,88 93,4 10 Jahre 3,05 -1,2 3,06 60,7

Enttäuschende Daten vom Immobilienmarkt und die Kursverluste an den Aktienmärkten verschafften dem Rentenmarkt etwas Zulauf, der sich aber nach den deutlichen Aufschlägen der vergangenen Woche in Grenzen hielt. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 3,05 Prozent. In der Vorwoche war der steilste Renditeabsturz seit Juni 2016 verbucht worden. Jüngste Daten zeigten zudem, dass China seine Positionen an US-Anleihen den vierten Monat in Folge reduziert hat.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1452 +0,0% 1,1452 1,1406 -4,7% EUR/JPY 128,85 -0,0% 128,85 128,63 -4,8% EUR/GBP 0,8907 +0,1% 0,8899 0,8874 +0,2% GBP/USD 1,2857 -0,1% 1,2868 1,2854 -4,9% USD/JPY 112,51 +0,0% 112,50 112,80 -0,1% USD/KRW 1125,73 -0,1% 1127,40 1127,50 +5,5% USD/CNY 6,9377 -0,1% 6,9420 6,9415 +6,6% USD/CNH 6,9339 -0,0% 6,9339 6,9372 +6,4% USD/HKD 7,8317 -0,0% 7,8319 7,8326 +0,2% AUD/USD 0,7284 -0,1% 0,7291 0,7316 -6,8% NZD/USD 0,6854 +0,2% 0,6838 0,6847 -3,5% Bitcoin BTC/USD 4.676,43 -3,9% 4.868,46 5.434,14 -65,8%

Der Dollar neigte nach dem Rückfall am Freitag weiter zur Schwäche, auch belastet von den enttäuschenden US-Immobilienmarktdaten. Der Euro kostete im späten US-Handel rund 1,1450 Dollar verglichen mit 1,1420 am Freitagabend. Fed-Vizechef Richard Clarida hatte den Greenback bereits am Freitag auf ganzer Breite unter Druck gebracht, indem er globale Risiken betont und klar gemacht hatte, dass der Leitzins der US-Notenbank nahe dem neutralen Zins liege. Das wurde am Markt als taubenhaft empfunden, mithin Zeichen für einen möglicherweise entschleunigten Zinserhöhungstrend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,04 57,20 -0,3% -0,16 -1,2% Brent/ICE 66,52 66,79 -0,4% -0,27 +5,2%

Die Ölpreise erholten sich im Verlauf. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, unterstützt die EU geplante französische Sanktionen gegen Iran. Frankreich beschuldigt iranische Staatsbürger, einen Bombenanschlag vorbereitet zu haben. Gleichwohl gibt es noch immer ein Überangebot an Öl. Die für die US-Förderung wichtige Kennziffer "aktiver" Ölförderanlagen ist zuletzt gestiegen. Zudem erreicht bislang mehr iranisches Rohöl den Markt als wegen der US-Sanktionen vermutet. In den Fokus rückt laut Marktteilnehmern nun die nächste Opec-Konferenz im Dezember. Dort müssten Förderkürzungen beschlossen werden, damit sich die Ölpreise nachhaltig erholen könnten, hieß es. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich zum Settlement um 0,5 Prozent auf 56,76 Dollar, der Preis für die global gehandelte Sorte Brent stieg dagegen um 3 Cent auf 66,79 Dollar je Fass.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,97 1.224,10 -0,0% -0,13 -6,1% Silber (Spot) 14,40 14,43 -0,2% -0,03 -15,0% Platin (Spot) 855,00 853,50 +0,2% +1,50 -8,0% Kupfer-Future 2,79 2,80 -0,4% -0,01 -16,8%

Das Interesse an Gold war vergleichsweise gering, trotz des schwächeren Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsgebieten verbilligt. Die Feinunze legte um 0,2 Prozent zu auf 1.224 Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 02:02 ET (07:02 GMT)

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

FINANZSTABILITÄSRAT

Der Finanzstabilitätsrat (FSB) könnte künftig von einem US-Amerikaner geleitet werden. Zum neuen Chef des internationalen Gremiums, das die Regulierung der internationalen Finanzmärkte koordiniert und überwacht, dürfte der stellvertretende Vize-Chairman für Bankenaufsicht der US-Notenbank Federal Reserve, Randal Quarles, ernannt werden, sagten informierte Personen.

USA

Das Weiße Haus hat im Streit mit dem Sender CNN nachgegeben und die Akkreditierung des Reporters Jim Acosta wieder vollumfänglich hergestellt. Die Sprecherin des US-Präsidialamts, Sarah Sanders, teilte zugleich mit, dass neue Regeln für Pressekonferenzen aufgestellt worden seien. CNN erklärte, dass man die gegen das Weiße Haus eingereichte Klage zurückziehe.

BANKENSEKTOR USA

Societe Generale muss wegen Sanktionsverstößen eine Milliardenstrafe in den USA zahlen. Das Institut hat sich mit mehreren US-Behörden auf eine Zahlung von rund 1,3 Milliarden Dollar verständigt. Die Summe ist komplett über Rückstellungen abgedeckt.

November 20, 2018 02:02 ET (07:02 GMT)

