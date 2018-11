Die Schweizer Großbank UBS hat Bilfinger aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 34,50 auf 32,00 Euro gesenkt. Nach der 25-prozentigen Kurskorrektur in den vergangenen drei Monaten sei das Chance/Risiko-Profil der Aktie nun ausgewogener, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei bei der operativen Margenprognose (Ebita) weiterhin vorsichtiger als der Industriedienstleister. Doch auch der Markt dürfte deren Erreichen inzwischen nicht mehr einpreisen./gl/ag

Datum der Analyse: 20.11.2018

ISIN DE0005909006

AXC0059 2018-11-20/08:39