Ehrgeizige Studienabgänger und Auszubildende verirren sich selten nach Fridolfing, Blieskastel oder Calbe. Drei Weltmarktführern gelingt es trotzdem, Fachkräfte an diese Orte zu ziehen.

Grüß euch, ich bin der Hans. So empfängt Hans Rosenberger neue Kollegen, kein 30-jähriger Gründer eines hippen Start-ups in Berlin-Mitte, sondern ein 66-jähriger Spezialist für Hochfrequenztechnik im südbayrischen Fridolfing. Grüß euch, ich bin der Hans also, und nicht: gestatten, Rosenberger, seit 1980 Mitinhaber von - Rosenberger.

Ungezwungen, locker, auf Augenhöhe: Mit diesem Auftreten will der Chef punkten. Häufig weiß er sowieso schon, wer die Neuen sind, kennt ihre Eltern und Großeltern. So ist das in einem 4000-Seelen-Ort. Auch seine Miteigentümer und Brüder Bernhard und Peter setzen ganz auf Nahbarkeit, kommen oft in Jeans und T-Shirt zur Arbeit, auch mal in Wanderstiefeln. Je nachdem, was nach Feierabend ansteht.

Die Rosenbergers beschäftigen weltweit 10.000 Mitarbeiter, ein Fünftel am Hauptsitz in Fridolfing in Südostbayern. Das Unternehmen ist ein klassischer Hidden Champion: Weltmarktführer in seiner Nische, über die Region hinaus recht unbekannt. Wie findet so eine Firma talentierte Nachwuchskräfte, fernab der Metropolen, weit weg von Berlin, Hamburg, sogar München?

Einer Studie der Werbeagentur Serviceplan zufolge können sich zwar 74 Prozent der Hochschulabsolventen und 65 Prozent der Berufstätigen durchaus vorstellen, bei einem versteckten Weltmarktführer in der Provinz zu arbeiten. Für fast ein Drittel der Befragten aber ist der Standort das wichtigste Entscheidungskriterium. Und für sie gilt: Bloß kein Kaff! Theoretisch sollte Rosenberger also Schwierigkeiten bei der Rekrutierung junger Fachkräfte haben. In der Praxis aber konnte die Firma bisher immer alle Ausbildungsplätze besetzen. Momentan beschäftigen die Rosenbergers 47 Azubis, ein neuer Rekord.

Die Taktik ist simpel. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Region, fast alle Angestellten kommen aus Fridolfing und Umgebung. Zwar habe die Firma ihr Einzugsgebiet inzwischen auf 50 Kilometer vergrößert, sagt Personalchefin Sabine Milcher. Aber vor allem Berufsanfänger kämen häufig noch immer aus den benachbarten Orten. Die meisten Auszubildenden dürften eben noch kein Auto fahren, sagt Milcher: "Straßenbahn und Zug gibt es hier leider nicht."

Junge Mitarbeiter sind vergleichsweise einfach zu gewinnen. Anders sieht es bei qualifizierten Fachkräften aus. Rosenberger fehlen vor allem gewerblich-technische Mitarbeiter, Mechatroniker etwa und Industriemechaniker. Ein Problem, das viele Unternehmen kennen. Bis zum Jahr 2030, schätzt das Beratungsunternehmen Prognos, könnten drei Millionen Fachkräfte fehlen. Noch zehrt Rosenberger von seinem guten Ruf als Arbeitgeber in der Region; die Eigentümer sind gut vernetzt und heimatverbunden. Doch Personalchefin Milcher weiß: "Wir müssen uns noch stärker bemühen, auch überregional bekannt zu werden." Und das kostet Geld.

Kein Zwei-Klassen-System

Je unbekannter das Unternehmen und je ländlicher der Firmensitz, desto wichtiger ist die persönliche Ansprache. Deshalb besucht Rosenberger Karrieretage in München, Deggendorf, Landshut und kooperiert mit Universitäten. Er will Doktoranden anlocken, die in Fridolfing ihre Promotion schreiben - in der Hoffnung, dass sie nach dem Abschluss bleiben.

