Von 2003 bis 2013 soll die Société Générale illegale Transaktionen in Milliardenhöhe etwa in Länder wie Iran, Kuba, Sudan und Libyen ausgeführt haben. Dafür muss sie nun Strafe zahlen - in Milliardenhöhe.

Die französische Bank Société Générale hat einer weiteren Milliarden-Strafzahlung an mehrere US-Behörden und -Institutionen zugestimmt. Gegen die Zahlung von 1,34 Milliarden Dollar würden die Ermittlungen zu Überweisungen der Bank an Kunden ...

