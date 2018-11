Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach der Prognose des Zahlungsabwicklers für 2019 auf "Buy" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Der Ausblick auf das kommende Jahr sei stark, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Woller sieht darin eine Bestätigung seiner Einschätzung, dass die in diesem Jahr verzeichnete Wachstumsbeschleunigung aus eigener Kraft keine Eintagsfliege sei, sondern eher der Beginn eines Trends, der sich im aktuellen Aktienkurs noch nicht widerspiegele./ajx/la

Datum der Analyse: 20.11.2018

