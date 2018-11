Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt: Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe. "Hier muss es halten! " So habe ihre klare Botschaft in ihrer letzten Analyse der Apple-Aktie gelautet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...