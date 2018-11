Fundamental: Am Ölmarkt stabilisierten sich die Preise. Wie Reuters berichtete, unterstütze die EU die geplanten französischen Sanktionen gegen den Iran. Denn Frankreich beschuldigt iranische Staatsbürger, einen Bombenanschlag vorbereitet zu haben. Damit dürfte Teheran noch mehr Schwierigkeiten haben, sein Öl auf den Markt zu bringen, zumal seit zwei Wochen die US-Sanktionen gegen den Iran in Kraft sind. Gleichwohl besteht noch ein Überangebot an Öl. Die US-Förderaktivitäten erreichten das höchste Niveau seit März 2015.

Technisch: Der Ölpreis der Sorte Brent Crude setzte seine fallende Tendenz bis zum Tief bei 64,41 US-Dollar fort. Von dort aus tendierten die Notierungen nach oben, ohne übergeordnet die Richtung zu ändern. Bislang könnte der Anstieg der letzten Tage als Reaktion auf die starken Verluste beschrieben werden. Erst mit einer Rückkehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...