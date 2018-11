Die LBBW Asset Management steht bei der TELOS Studie in puncto Kundenzufriedenheit zum vierten Mal in Folge an der Spitze DGAP-News: LBBW Asset Management / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges Die LBBW Asset Management steht bei der TELOS Studie in puncto Kundenzufriedenheit zum vierten Mal in Folge an der Spitze 20.11.2018 / 09:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die LBBW Asset Management ist die Fondsgesellschaft, mit der institutionelle Investoren im Vergleich zu anderen Asset Managern am zufriedensten sind. Das ist das Ergebnis der TELOS Studie 2018. Zum vierten Mal in Folge erreichte die Fondsgesellschaft der Landesbank Baden-Württemberg den ersten Platz in der Gesamtwertung mit der höchsten Kundenzufriedenheit unter allen bewerteten mittelgroßen Asset Managern. "Wir freuen uns, dass die Investoren weiterhin sehr zufrieden mit unseren Leistungen sind und wir diese mit dem vierten Sieg in Folge bei der Gesamtzufriedenheit nun auch nachhaltig unter Beweis stellen können", sagt Jürgen Zirn, Mitglied der Geschäftsführung der LBBW Asset Management. Die Fondsgesellschaft hatte vor dem diesjährigen Gesamtsieg auch schon in den Jahren 2009, 2012, 2015, 2016 und 2017 den ersten Platz bei der TELOS Studie in puncto Kundenzufriedenheit erreicht. "Wir stellen an uns selbst den Anspruch, Bestleistungen für unsere Kunden zu erbringen und unsere Produkte präzise auf die Wünsche institutioneller Investoren abzustimmen. Die erneute Top-Platzierung ist für uns ein Ansporn, diesem Anspruch immer wieder gerecht zu werden und unseren Investoren auch künftig erstklassige Leistungen und Produkte in allen Geschäftsfeldern zu bieten", betont Zirn. Mehr als 200 institutionelle Investoren befragt Wie zufrieden die Anleger mit den Leistungen der LBBW Asset Management und anderen Fondsanbietern sind, misst TELOS jährlich in einer groß angelegten Studie. Dazu führte das Analysehaus in diesem Jahr mehr als 200 Bewertungsgespräche mit Entscheidungsträgern von institutionellen Investoren. Bei dem individuellen Teil der Studie gaben die Investoren anhand eines Punkte-Systems und bezogen auf verschiedene Kriterien, wie Kundenbetreuung oder Performance, ihre persönliche Bewertung zu Asset Managern ab, mit denen sie aktuell zusammenarbeiten. TELOS unterscheidet dabei zwischen großen, mittelgroßen und kleineren Asset Managern. Die LBBW Asset Management gehört zu den mittelgroßen Asset Managern - und verbucht in dieser Gruppe nun zum insgesamt sechsten Mal den Gesamtsieg bei der Kundenzufriedenheit. Über die LBBW Asset Management: Mit einem Volumen an Total Assets von rund 73 Milliarden Euro gehört die LBBW Asset Management zu den bedeutendsten Asset Managern in Deutschland. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der Landesbank Baden-Württemberg und übernimmt innerhalb des LBBW-Konzerns die zentrale Verantwortung für das Asset Management. Weitere Infos unter: https://www.lbbw-am.de Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/LBBW_AM und erfahren Sie mehr über uns und unsere Einschätzungen zu den Märkten. Über TELOS: Die TELOS GmbH ist ein führendes Analysehaus. Sie veröffentlicht regelmäßig Ratings sowie Studien zum institutionellen Fondsmarkt und unterhält zudem eine Online-Ausschreibungsplattform zur Managerauswahl. Die Zufriedenheitsstudie hat TELOS jetzt bereits zum 14. Mal durchgeführt. Kontakt Oliver Männel Leiter Marketing LBBW Asset Management Telefon: (+49) 711 22910 3100 E-Mail: oliver.maennel@lbbw-am.de Jörg Schüren Director Edelman Telefon: (+49) 221 912887-29 E-Mail: teamlbbw@edelman.com Disclaimer Dieses Dokument dient nur zur Information und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot für den Kauf oder Verkauf dieses Produktes dar. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance des Produkts geben keinen Aufschluss über zukünftige Wertentwicklungen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsprospekte in Verbindung mit den neuesten Halbjahres- und/oder Jahresberichten sowie die wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart sowie unter www.LBBW-AM.de. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ausgegebenen Anteile des Produktes dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das Produkt darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten gegenüber oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft, übertragen oder übermittelt werden. 20.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 748527 20.11.2018 AXC0083 2018-11-20/09:27