Die gute Stimmung gegenüber der europäischen Währung bleibt erhalten und so konnte der EUR/USD sein Tageshoch bei 1,1460 bilden. EUR/USD hat Sitzung der EcoFin und Brexit im Blick Das Paar kann am Dienstag eine weitere Sitzung steigen, da es dem Greenback an Nachfrage fehlt und so wurde die 1,1450 überwunden. Der Greenback steht unter Abwärtsdruck, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...