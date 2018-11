Der AUD/USD bleibt die 2. Sitzung in Folge unter Verkaufsdruck und es kommt zu einem Rückgang vom 2,5-Monatshoch, welches am letzten Freitag gebildet wurde. Das Paar möchte am liebsten die gute Erholung der vergangenen Woche ausbauen, aber die US-China Handelsprobleme verhindern dies, da im australischen Dollar in diesem Zusammenhang Long Positionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...