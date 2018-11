Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise steigen im Oktober wie erwartet

Der Inflationsdruck auf Produzentenebene hat in Deutschland im Oktober wie erwartet etwas zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lagen um 3,3 (September: 3,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Diese Entwicklung entsprach den Prognosen der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte.

Verhandlungen über EU-Haushalt 2019 gescheitert

Die Verhandlungen zwischen dem Europaparlament und den Mitgliedstaaten über den EU-Haushalt für das kommende Jahr sind gescheitert. Beide Seiten konnten sich vor Fristablauf um Mitternacht nicht auf eine gemeinsame Position verständigen, wie der Haushaltsschuss des EU-Parlaments am Montagabend mitteilte. Damit muss die EU-Kommission einen neuen Vorschlag für das Budget vorlegen, das nach ihren bisherigen Planungen um rund drei Prozent auf 165,6 Milliarden Euro steigen sollte.

EU beschließt 17 weitere Militär- und Rüstungsprojekte

Zur Stärkung der europäischen Verteidigung hat die EU weitere Rüstungs- und Militärprojekte beschlossen. Die EU-Außen- und Verteidigungsminister billigten am Montag 17 weitere Vorhaben. Dazu gehört auch die Entwicklung einer Euro-Drohne, bei der Deutschland die Führung übernehmen will. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte, Europa gehe damit "große Schritte nach vorne" auf dem "Weg zu einer Armee der Europäer".

Fed-Vize Quarles könnte Finanzstabilitätsrat leiten - Kreise

-Der Finanzstabilitätsrat (FSB) könnte künftig von einem US-Amerikaner geleitet werden. Zum neuen Chef des internationalen Gremiums, das die Regulierung der internationalen Finanzmärkte koordiniert und überwacht, dürfte der stellvertretende Vize-Chairman für Bankenaufsicht der US-Notenbank, Randal Quarles, ernannt werden, sagten informierte Personen.

CDU und Grünen in Hessen peilen Koalitionsvertrag vor Weihnachten an

Drei Wochen nach der Landtagswahl in Hessen haben CDU und Grüne ihre Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Beide Parteien trafen sich am Montag in Wiesbaden zu einem ersten Gespräch über eine Neuauflage ihres Regierungsbündnisses. Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir äußerte die Hoffnung, die Verhandlungen in gut einem Monat abzuschließen. "Wir haben jetzt eine gewisse Zeit verloren seit dem Wahltag", sagte der Vize-Regierungschef. Trotzdem solle "möglichst noch vor Weihnachten" ein neuer Koalitionsvertrag stehen.

Staatliches Tierwohllabel kommt frühestens im Frühjahr 2020 - Zeitung

Das geplante staatliche Tierwohllabel kommt einem Bericht zufolge frühestens im Frühjahr 2020. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, will das Bundeslandwirtschaftsministerium bis Herbst 2019 die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen für die Kennzeichnung von Frischfleisch schaffen. "Im Anschluss kann die Umstellung in den Betrieben auf eine Tierhaltung nach Tierwohlkennzeichenkriterien beginnen", sagte ein Ministeriumssprecher. Erste gekennzeichnete Produkte könnten dann "frühestens im Frühjahr 2020" auf dem Markt sein.

Weißes Haus gibt CNN-Reporter wieder dauerhafte Akkreditierung

Das Weiße Haus hat im Streit mit dem Sender CNN nachgegeben und die Akkreditierung des Reporters Jim Acosta wieder vollumfänglich hergestellt. Die Sprecherin des US-Präsidialamts, Sarah Sanders, teilte am Montag zugleich mit, dass neue Regeln für Pressekonferenzen im Weißen Haus aufgestellt worden seien. CNN erklärte seinerseits, dass der Sender die gegen das Weiße Haus eingereichte Klage zurückziehe.

Ivanka Trump nutzte privates E-Mail-Konto für Regierungsangelegenheiten - Zeitung

US-Präsidententochter Ivanka Trump hat einem Zeitungsbericht zufolge ein privates E-Mail-Konto für Regierungsangelegenheiten genutzt. Wie die Washington Post am Montag berichtete, hat die Beraterin von Präsident Donald Trump damit gegen Vorgaben zur Archivierung von Schriftwechseln verstoßen. Aufgeflogen ist der Verstoß demnach, als Mitarbeiter des Weißen Hauses E-Mails für ein Gerichtsverfahren überprüften. Als Ivanka auf ihr Fehlverhalten angesprochen wurde, habe sich herausgestellt, dass sie mit Einzelheiten der Regeln nicht vertraut gewesen sei.

Kopftuch-Verbot im US-Kongress soll fallen

Aus religiösen Gründen getragene Kopfbedeckungen sollen künftig im US-Kongress erlaubt sein. Das sieht ein Antrag der Demokraten im Repräsentantenhaus vor, der am Montag breite Unterstützung der Bürgerrechtsorganisation Rat für Amerikanisch-Islamische Beziehungen fand. Unter den Initiatoren ist die bei den Wahlen Anfang November ins Repräsentantenhaus gewählte Ilhan Omar. Die aus Somalia stammende Omar ist eine der ersten beiden muslimischen Frauen, die ins US-Parlament gewählt wurden.

Drei Festnahmen wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in Australien

Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne in der australischen Stadt Melbourne sind drei Männer festgenommen worden. Die drei australischen Staatsbürger türkischer Abstammung seien bei nächtlichen Razzien gefasst worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Männer seien von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) inspiriert gewesen, Verbindungen zum IS seien aber nicht bekannt.

+++ Konjunkturdaten +++

FRANKREICH

Arbeitslosenquote 3Q 9,1% (2Q: 9,1%)

SCHWEIZ

Okt Handelsbilanz Überschuss 2,6 Mrd CHF

