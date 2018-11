Der chinesische E-Commerce-Akteur Alibaba (WKN: A117ME) macht nun Nägel mit Köpfen. Im Rahmen der geplanten Expansion in den europäischen Markt ist inzwischen eine wichtige Entscheidung gefallen. In der belgischen Stadt Lüttich ist der (noch) von Jack Ma geführte Konzern nun dabei, ein riesiges Distributionszentrum zu installieren. 16 Mrd. US-Dollar investiert Alibaba insgesamt, um das besagte Logistikzentrum mit einer Gesamtgröße von 380.000 Quadratmetern zu errichten. Doch wird das letztlich nur ein Teil der geplanten europäischen und weltweiten Expansion des Internetkonzerns sein. Etwas mehr Kontext Alibaba ist derzeit nämlich dabei, seine strategisch wichtige Expansion etwas feiner zu planen. Das Logistikzentrum in Lüttich wird hierbei lediglich ein ...

