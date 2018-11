Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Stellvertretender Oberster Kommandant der Streitkräfte der VAE, gab Seine Hoheit Generalleutnant Scheich Saif bin Zayed Al Nahyan, Stellvertretender Premierminister und Minister des Inneren, den Startschuss für die erste Ausgabe des "Interreligiöse Allianz für sicherere Gemeinschaften: Würde des Kindes beim digitalen Weltforum."

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181120005234/de/

Lt. General HH Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Interior (Photo: AETOSWire)

Die zweitägige Zusammenkunft wird vom 19. bis 20. November von den VAE in Anerkennung der führenden Rolle des Landes bei der Förderung von Toleranz und des interreligiösen Dialogs veranstaltet.

In seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie sagte Seine Hoheit Scheich Saif: "Wir treffen uns hier im Namen von Frieden, Zusammenleben und Toleranz eines Ansatzes, der von der Gedankenwelt, dem Erbe und den Anweisungen des verstorbenen Scheichs Zayed und den Lehren des Islam inspiriert wurde. Dieser Ansatz wird ebenfalls von den weisen Führern der VAE sowie Ländern und Menschen aus aller Welt unterstützt, die gemeinsam Anstrengungen unternehmen, um diese Vorstellungen zu konsolidieren und die Werte Gerechtigkeit, Toleranz und Liebe zu wahren."

Scheich Saif bemerkte, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate bemüht haben, ihre kulturellen und religiösen Partnerschaften zu stärken, um Positivität, Empathie und Freundlichkeit im Dienste der Menschheit zu fördern.

Bei der Eröffnungszeremonie hielt auch Fatima Al Kaabi eine Keynote-Rede; sie ist bekannt als "jüngste Erfinderin" des Landes und Stimme der Kinder und Kindheit. Al Kaabi rief religiöse Gemeinschaften, Wissenschaft und Klerus dazu auf, unschuldige und arglose Kinder vor den Gefahren der Online-Welt zu schützen.

Am ersten Tag des Forums gab es eine Reihe hochkarätig besetzter Podiumsdiskussionen zu den Risiken, denen Kinder in der digitalen Welt ausgesetzt sind, sowie zu den Implikationen von Online-Belästigung und sexuellem Missbrauch von Kindern. In Sondersitzungen ging es um die Rolle politischer Entscheidungsträger beim Schutz von Kindern gegen digitale Gewalt und Missbrauch und die Rolle von Religionsgemeinschaft in dieser Hinsicht.

Das Forum vereint 450 Gäste, einschließlich Religionsführer, NGOs und führende Industrievertreter, die über aktuelle soziale Herausforderungen diskutieren und umfassende Lösungen zum Schutz der Jugend vor Cyberkriminalität entwickeln. Die "Interreligiöse Allianz für sicherere Gemeinschaften" ist eine Erweiterung des "digitalen Weltkongresses zur Würde des Kindes (Child Dignity in the Digital World Congress)", der im Oktober 2017 im Vatikan veranstaltet wurde und zu der von Papst Franziskus unterstützten Erklärung von Rom führte. Im Verlauf des Kongresses wurden die VAE für ihre Toleranz anerkannt und gebeten, ein internationales Forum auszurichten, das ihr Engagement für die Entwicklung des interreligiösen Dialogs hervorheben würde. Diese Bemühungen führten zur Bildung der "Interreligiösen Allianz für sicherere Gemeinschaften", deren erste Veranstaltung das Thema Online-Kinderschutz behandeln wird.

Das Forum wird von Al Azhar unterstützt und in Partnerschaft mit einer Reihe globaler Körperschaften und Organisationen veranstaltet, einschließlich Unicef, The Child Dignity Alliance, Arigatou International, The Global Network of Religions for Children, End Violence Against Children, Religions for Peace International, WePROTECT Global Alliance, The Center for Child Protection of the Pontifical Gregorian University, Al Azhar University, World Vision International, Shanti Ashram und International Justice Mission.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181120005234/de/

Contacts:

Generalsekretariat des Innenministeriums der VAE

Security Media-Abteilung

Raed Al Ajlouni,+971504702790

Oder

Amanda Ayass, +971567225338

press@securitymedia.ae

Folgen Sie uns auf: Twitter Facebook YouTube Instagram Google +