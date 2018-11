Aus der Angst vor einer Ölknappheit resultiert ein Angebotsüberschuss auf dem Ölmarkt. Das zeigen auch die Weltmarktpreise.

Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gesunken. Starke Impulse im Handel gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,59 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...