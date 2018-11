Schlechte Vorgaben aus den USA und Asien setzen auch dem deutschen Aktienindex zu. Der Dax startet im Minus. Anleger blicken auf Autowerte und BASF.

Auch am Dienstag bleibt die Kauflaune der Aktienanleger in Deutschland verhalten. Nach wenig erfreulichen Nachrichten von den asiatischen Börsen eröffnete der deutsche Leitindex Dax am Dienstagmorgen annähernd ein Prozent niedriger als zum Börsenschluss am Montag bei 11.157 Punkten. Damit setzt der Dax seine Negativserie fort. Am Montag verlor das Börsenbarometer gut 0,8 Prozent; zum Ende der vergangenen Handelswoche summierte sich das Fünf-Tage-Minus auf 1,6 Prozent.

Sorgen bereiten den Investoren nach wie vor die zahlreichen politischen Unwägbarkeiten in Europa und der Welt. Neben dem nach wie vor schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China beschäftigen Anleger der Haushaltskonflikt zwischen der EU und seinem Mitgliedsland Italien, vor allem aber die Entwicklungen in Großbritannien. Dort hat Premierministerin Theresa May bislang alle Putschversuche ihrer Gegner abwehren können. Doch noch ist nicht ausgemacht, ob die 48 Unterschriften, die für ein Misstrauensvotum gegen die britische Regierungschefin nötig sind, nicht doch noch zustande kommen. Am Montagabend hatten Abgeordnete der nordirischen Democratic Unionist Party einen Warnschuss abgegeben und sich bei einer Abstimmung im Parlament zuungunsten Mays enthalten.

Ebenfalls dürfte Anleger die Meldung interessieren, dass das US-Defizit in der Leistungsbilanz trotz der von Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle in diesem Jahr steigen wird. Laut einer Studie des Forschungsinstituts ifo wird es voraussichtlich 464 Milliarden Dollar betragen und damit 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entsprechen. 2017 waren es 449 Milliarden Dollar. In die Leistungsbilanz fließt der gesamte Waren- und Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland, aber auch Entwicklungshilfe und im Ausland erzielte Vermögen.

