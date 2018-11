IRW-PRESS: Subscribe Technologies Inc.: Subscribe Technologies führt Gingerly Marketplace ein

Vancouver (British Columbia, Kanada), 19. November 2018. Subscribe Technologies Inc. (CSE: SAAS, OTCQB: SRBBF, Frankfurt: 6GQ) (Subscribe oder das Unternehmen) freut sich, die Entwicklung seiner Gingerly Marketplace-App bekannt zu geben.

Das Entwicklungsteam von Subscribe finalisiert nun Gingerly Marketplace zusammen mit kostenpflichtigen Add-on-Upgrades, mit denen die Benutzer ihr Unternehmen verbessern können. Gingerly bietet eine Freemium-Plattform, die kostenlose Basisversionen seiner Business-Tools umfasst, sowie kostenpflichtige Add-on-Upgrades und individuelle Funktionen.

Zurzeit entwickelte Gingerly Marketplace-Apps:

- Leadgenerierungs-Tool

- Moderne Teamkalender-App

- Shop-Generator

- Back-up-Datenservice

- Add-on für Gehaltsabrechnung

- Erweitertes E-Mail-Vertriebssystem

- Erweiterte Analysen und Geschäftsberichte

- Empfehlungs-/Partnersystem

- Belohnungs-/Gutscheinsystem

- Vorlagengenerator für juristische Dokumente

- Business-Vorlagengenerator

- Smart Contract-Generator

Die Gingerly Marketplace-Apps sind für jede Geldbörse, Benutzerteamgröße und Bandbreitenauslastung für E-Mail-Vertriebsdienste verfügbar. Subscribe beabsichtigt auch, Marketplace für Drittentwickler zu öffnen, damit diese Umsätze generieren können.

Start-ups wie Gingerly haben systematisch neue Benutzer von alten Anbietern abgeworben, deren teure Infrastruktur ihre Fähigkeit verringert, preislich wettbewerbsfähig zu sein. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit ist jedoch nicht immer ein entscheidender Faktor - auch die Benutzerfreundlichkeit spielt eine große Rolle. Traditionelle Kundenrückgewinnungsprogramme werden letztendlich für das Topmanagement konzipiert, um potenzielle Umsätze zu prognostizieren, doch die Dateneingabe ist für die Arbeitsweise von Verkäufern nicht geeignet. Kleine und mittlere Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern stehen für gewöhnlich mit Vertriebsaktivitäten in Kontakt und benötigen keine umfassenden Dateneingabemaßnahmen.

President und CEO Paul Dickson sagte: Der Gingerly Marketplace wird über Dutzende Geschäftserweiterungen verfügen, die es unseren Benutzern ermöglichen, die Basisplattform an die Bedürfnisse ihres wachsenden Unternehmens anzupassen.

Weitere aktuelle Gingerly-Funktionen beinhalten:

- Kontaktmanagement mit Vertriebskommunikationsfunktion

- Integrierter E-Mail-Client, ohne die Oberfläche zu verlassen

- E-Mail-Vertrieb an kleine oder große Kontaktlisten, sowohl an mehrere als auch an einzelne Personen

- Rechnungsstellung mit automatisierten Zahlungserinnerungen

- Verrechnung und Zahlungsabwicklung sowie automatisierte wiederkehrende Verrechnung

- Produktmanagement

- Buchhaltung und Kontostandabgleich

- Umsatzberichte und Protokollierung der Benutzeraktivitäten

- Teammanagement mit integriertem Live-Messaging

Über Gingerly

Gingerly ist eine Cloud-basierte Business Management Suite (BMS) und ein Dashboard und bietet ein wachsendes Portfolio von À-la-Carte-Anwendungen im Bereich Business Management für Einzelunternehmer sowie kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

Für weitere Informationen oder die Anmeldung auf der Plattform besuchen Sie bitte die Website: www.gingerly.com.

Über Subscribe Technologies

Subscribe Technologies (CSE: SAAS, OTCQB: SRBBF, Frankfurt: 6GQ) entwickelt, erwirbt und investiert in Cloud-basierte Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), unter anderem in Form von Kooperationen.

Weitere Informationen über Subscribe Technologies finden Sie auf der Website www.subscribetech.com.

Für das Board of Directors,

Paul Dickson

President & CEO

Ansprechpartner:

Patrick Butler

VP Shareholder Communications

pbutler@creeksidecommunicationsltd.com

Tel.: 1 (855) 439 7227

Suite 604 - 700 West Pender St. Vancouver British Columbia V6C 1G8

T: (778) 775-7297 inquiries@subscribetech.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit und den Handel mit den Stammaktien von Subscribe Technologies Inc. enthalten. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen davon überzeugt ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf welchen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollten sich die Leser nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass diese sich als zutreffend erweisen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Das Unternehmen weist jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen zurück, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

