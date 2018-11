München (ots) -



Durchschnittliche / Kreditsumme in der bayerischen Landeshauptstadt am höchsten / CHECK24-Experten beraten bei Fragen rund um den digitalen Kreditabschluss



München ist Deutschlands Kredithochburg. Die durchschnittlich abgeschlossene Summe ist in der Isar-Metropole mit 13.776 Euro höher als in allen anderen betrachteten deutschen Großstädten. 1)



Gründe dafür: Münchner verdienen am meisten und haben dadurch eine besonders gute Bonität. Das Gehaltsniveau ist in der bayerischen Landeshauptstadt so hoch wie nirgends sonst in Deutschland. 2)



Dresden bildet mit einer durchschnittlich abgeschlossenen Kreditsumme von 9.569 Euro das Schlusslicht im Vergleich der 15 größten deutschen Städte. Das ist knapp ein Drittel weniger als in München.



Münchner schließen häufig Kredite im Internet ab



Nicht nur bei der Höhe der Kreditsumme sticht München heraus. Bewohner der drittgrößten Stadt Deutschlands (Index-Wert 117) nehmen online 17 Prozent häufiger einen Kredit auf als der Bundesdurchschnitt (100). Das ist der höchste Wert unter allen deutschen Städten mit mindestens 400.000 Einwohnern. Hier geht es zur Übersicht: http://ots.de/WM1o9E



"Münchner nehmen besonders häufig Online-Kredite auf", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Und damit machen sie alles richtig, denn die Zinsen sind online im Schnitt ein Drittel günstiger als in der Bankfiliale."



Der Index aus Kreditabschlüssen und Einwohnerzahl ist in Dresden (Index 68) am niedrigsten. Auch Leipziger (85) nehmen deutlich seltener Kredite im Internet auf als der Bundesdurchschnitt.



Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 Kreditexperten



Bei sämtlichen Fragen zu einem Konsumentenkredit helfen über 200 CHECK24-Kreditexperten im persönlichen Beratungsgespräch per Telefon oder E-Mail. Diese berechnen für Kunden z. B. auch das individuelle Sparpotenzial durch Sondertilgung. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen.



Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto des Antragstellers. Das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingaben wird reduziert.



