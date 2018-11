Luton - Der britische Billigflieger Easyjet hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr verdient. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Steuern stieg in den zwölf Monaten bis Ende September um rund 42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 578 Millionen britische Pfund (knapp 650 Mio Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Luton mitteilte.

Darin enthalten sind die Anlaufverluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...