Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag, nach dem bereits schwachen Start in die Woche, mit deutlich tieferen Notierungen aufgenommen. Eine Reihe geopolitischer Sorgen belasten derzeit das Börsenumfeld. Das hatte am Vorabend auch den Handel an der Wall Street unter Druck gesetzt und am Morgen zu starken Abgaben im asiatischen Handel geführt.

Bei den Anlegern habe die Skepsis wieder die Oberhand gewonnen, meinte ein Händler. Belastet würden die Dividendenpapiere von den Sorgen um den Haushaltsstreit der EU mit Italien, um den Handelsstreit zwischen den USA und China und vor allem auch um den Brexit.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert um 09.15 Uhr um 0,57 Prozent auf 8'762,21 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,95 Prozent auf 1'354,09 ...

