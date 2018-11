Von Erich Schwartzel

LOS ANGELES (Dow Jones)--Die chinesische Kartellbehörde hat Walt Disney die 71,3 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Teilen des Medienkonzerns 21st Century Fox ohne Auflagen durchgewunken. Die ohne Bedingungen erteilte Erlaubnis, ein bedeutender Meilenstein, wird bei einigen Beobachtern an der Wall Street wohl für Erleichterung sorgen. Es gab die Sorge, Peking könnte wegen des laufenden Handelsstreits zwischen den USA und China die Entscheidung verzögern.

Die Übernahme will Walt Disney in der ersten Jahreshälfte 2019 abschließen. Nun könnte sich das Tempo bei der Übernahme beschleunigen.

Die Europäische Kommission hatte Anfang des Monats die Freigabe an die Bedingung geknüpft, dass Disney seine Zusagen vollständig erfüllt. So müsse der US-Medienkonzern seine Beteiligung an allen von ihm kontrollierten Dokumentationssendern veräußern. Dadurch werde die Überschneidung zwischen den Tätigkeiten von Disney und Fox im Bereich des Angebots der Programme von Dokumentationssendern vollständig beseitigt. Ende Juni hatte Disney in der Heimat die kartellrechtliche Genehmigung bekommen. Dieses unter der Auflage, die 22 regionalen Fox-Sportsender zu veräußern.

Disney hatte im Sommer die Übernahme des Film- und Fernsehgeschäfts von 21st Century Fox für 71 Milliarden Dollar vereinbart. Fox hat dieselben Großaktionäre wie News Corp, der Mutterkonzern von Dow Jones.

