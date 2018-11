Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-11-20 / 09:30 Das Berliner Tech-Startup Zenjob hat in der Series-B-Finanzierungsrunde 15 Millionen eingesammelt. Leadinvestor ist AXA Venture Partners. Weitere Kapitalgeber sind die Bestandsinvestoren Acton Capital Partners, Redalpine und Atlantic Labs. Mit Zenjob finden große und mittelständische Unternehmen temporäres studentisches Personal mit nur wenigen Klicks. Investiert wird das Kapital in die technologische Produktentwicklung sowie die deutschlandweite Expansion, u.a. in die Städte Frankfurt am Main, Essen, Leipzig, Bremen und Stuttgart. "Klassische Zeitarbeitsfirmen kämpfen noch immer mit der digitalen Transformation am Markt. Was der Personalbranche fehlt, sind innovative Produkte. Mit unserer automatisierten Software- Technologie vermitteln wir einen Großteil des Personals bereits innerhalb weniger Stunden. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden langfristige Planungssicherheit", so Fritz Trott, Co-Founder und CEO bei Zenjob. In den vergangenen Jahren hat Zenjob bereits mit über 1.000 Kunden zusammengearbeitet (z.B. Vapiano, Mister Spex, Holiday Inn). Im Durchschnitt vermittelt das Unternehmen jeden Monat über 10.000 Nebenjobs an studentisches Personal. Insbesondere für Kunden aus dem Bereich Retail, Event und Gastronomie bietet Zenjob einen hohen Mehrwert. "Es ist eine enorme Herausforderung gute Personaldienstleister am Markt zu finden. Mit Zenjob können wir schneller und flexibler auf saisonale Schwankungen und kurzfristigen Personalbedarf reagieren. Die Technologie und Qualität, die Zenjob bietet, hat uns lange im Handel gefehlt", so Nadine Stange, Geschäftsleiterin im SportScheck Flagshipstore in München. Mit dem frischen Kapital wird der Ausbau der Software-Technologie vorangetrieben. Das automatisierte Matching-Verfahren zwischen Jobangebot und Kandidat wird zukünftig noch intelligenter gestaltet. Zudem plant Zenjob den Launch einer "In-Store-Lösung" für Kunden im Einzelhandel. Auch Personalverantwortliche vor Ort können dann Informationen zur Personalbuchung in der lokalen Filiale abrufen. Ziel ist, den gesamten Prozess von der Personalanfrage über das Kandidaten-Job-Matching bis hin zum Schichtmanagement zu automatisieren. "Die On-Demand-Arbeitswelt ist ein globaler Megatrend auf dem Jobmarkt. Die Nachfrage nach temporärem Personal wächst nach wie vor. Gleichzeitig wünschen sich Arbeitnehmer ein flexibles und selbstbestimmtes Arbeitsleben. Wir freuen uns, Zenjobs Vision zu unterstützen und glauben daran, dass das digitale Geschäftsmodell den Arbeitsmarkt der Zukunft verändert", so Imran Akram von AXA Venture Partners über die Investition in das Startup. Zenjobs Vision ist es, die traditionellen Strukturen der heutigen Arbeitswelt aufzubrechen. Zukünftig sollen Arbeitnehmer ihr Berufsleben on-demand und flexibel gestalten können. Via Zenjob App entscheiden Studenten schon heute wann, für wen und wie oft sie arbeiten. Das hochauflösende Fotomaterial sowie die Pressemitteilung als PDF finden Sie hier. Für weitere Informationen und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an: Ina Necker (Manager Corporate Communications & PR) - ina.necker@zenjob.com über Zenjob Zenjob ist ein Berliner Tech-Startup mit Lizenz für die Arbeitnehmerüberlassung. Der digitale Personaldienstleister versorgt Unternehmen aus verschiedenen Branchen (z.B. Logistik, Hotellerie, Event, Einzelhandel) mit studentischem Personal in Berlin, Hamburg, München, Köln, Bonn Düsseldorf. Studenten erhalten kurzfristige Jobangebote in Echtzeit direkt auf ihr Smartphone und bestätigen Jobs mit nur einem Klick in der App. Gegründet wurde Zenjob von Fritz Trott, Cihan Aksakal und Frederik Fahning. Cornelius von Rantzau und Arvid Seeberg-Elverfeldt verstärken das Management seit 2017. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 180 Mitarbeiter. über AXA Venture Partners AXA Venture Partners (AVP) ist ein Venture-Capital-Fond, der von AXA, dem weltweit führenden Versicherer und Vermögensverwalter, unterstützt wird. AVP verwaltet 450 Millionen US-Dollar, darunter 275 Millionen US-Dollar für Direktinvestitionen und 175 Millionen US-Dollar für Fondsinvestitionen. AVP investiert stufenweise in Unternehmenssoftware, Fintech, V erbrauchertechnologien und digitale Gesundheit sowie in andere T echnologien, die für Versicherungen und Vermögensverwaltung relevant sind. Mit Niederlassungen in San Francisco, New York, London, Paris und Hongkong investiert AVP weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.axavp.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Zenjob GmbH 2018-11-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 748225 2018-11-20

