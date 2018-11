FRANKFURT (Dow Jones)--Die Global Fashion Group, ein Online-Modemarktplatz in Schwellenländern, hat im dritten Quartal trotz Gegenwind von der Währungsseite den Umsatz gesteigert und operative Verluste verringert. Geholfen haben hier Wachstum bei den Kundenzahlen, Bestellungen und beim Nettowarenwert. Zwar verschlechterte sich wegen Investitionen in Südostasien, Lateinamerika und Osteuropa die Bruttomarge. Hingegen konnte das Luxemburger Unternehmen, an dem auch Rocket Internet beteiligt ist, die EBITDA-Marge dank Kostenkontrolle verbessern.

Im dritten Quartal betrug der operative Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Verlust) 21,3 Millionen Euro, nach einem EBITDA-Verlust von 32,6 Millionen im Vorjahresquartal.

Der Umsatz stieg auf 264,6 (256,4) Millionen Euro, währungsbereinigt ein Anstieg von knapp 17 Prozent, nominal um 3,2 Prozent.

Die Bruttomarge verschlechterte sich auf 36,2 (38,6) Prozent. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf minus 8,1 Prozent von minus 12,7 Prozent. Im Quartal verdoppelte die Global Fashion Group die Investitionen auf 10,7 (5,2) Millionen Euro.

Die Global Fashion Group ist mit den Online-Mode-Plattformen Dafiti in Lateinamerika, Lamoda in Osteuropa, The Iconic in Australasien und Zalora in Südostasien vertreten. An der Global Fashion Group ist neben Rocket Internet unter anderem auch der schwedische Investor Kinnevik AB beteiligt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2018 03:31 ET (08:31 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.