Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach Vorstellung der neuen Strategie auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Trotz eines neuen Effizienzprogramms peile der Chemiekonzern beim operativen Ergebnis (Ebitda) nur ein Wachstum von jährlich drei bis fünf Prozent an, was unter der Markterwartung liege, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mayer sieht auch die 2018er-Ziele der Ludwigshafener in Gefahr./ajx/la Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-11-20/10:03

ISIN: DE000BASF111