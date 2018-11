BASF-Chef Martin Brudermüller will dem Chemieriesen mit dem Ausbau der Geschäfte in Asien und schlankeren Strukturen Schwung geben. "Mit unserer neuen Strategie setzen wir die Segel auf Wachstumskurs", sagte er am Dienstag in Ludwigshafen. Um schneller zu wachsen, wolle sich der Konzern noch stärker auf seine Kunden ausrichten. Strukturen und...

