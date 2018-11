Singapur und Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



Beaumont, vormals Global Managing Director bei SSON, soll AntWorks' ambitionierte Pläne zur zukünftigen weltweiten Marktexpansion beschleunigen



AntWorks, ein Weltmarktführer im Bereich intelligente Automatisierung, hat heute die Ernennung von Emma Beaumont, angesehene Expertin der Business Services Community, zum Chief Marketing Officer bekanntgegeben. Beaumont ist für die weltweiten Marketingaktivitäten verantwortlich und wird dabei helfen, die globale Expansion von AntWorks in den USA, Europa und Asien voranzutreiben. Beaumont kombiniert großes Talent, Geschäftssinn, interdisziplinäres Management in strategischen und operativen Fragen und weit verzweigte Branchenkontakte und hat den Auftrag, die weltweiten Marketinginitiativen von AntWorks zu optimieren.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/766766/AntWorks_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/786759/AntWorks_Emma_Beaumont.jpg )



Beaumont war zuletzt Global Managing Director bei Shared Services & Outsourcing Network (SSON) und dort maßgeblich an der strategischen Ausrichtung und dem profitablen Wachstum von SSONs drei Kunden-Channel für 120.000 SSON-Mitglieder beteiligt - Events, Digital Editorial Platform und DART (Data Analytics, Research & Technology Institute). Durch die Verantwortung für SSONs globale interdisziplinäre Teams in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Produktion, redaktionelle Inhalte, Forschung & Analytik, IT und fünf geografische Märkte hat Beaumont die Expertise entwickelt, um die Marke, das Kundenerlebnis und die Marktposition von AntWorks voranzubringen.



Beaumont hat erfolgreiche Wachstumsstrategien entwickelt und umgesetzt, mit denen die Marke SSON zum führenden Event- und Content-Provider in der weltweiten Shared Services & BPO-Branche aufgestiegen ist. In ihrer neuen Rolle wird sie neue Ziele für AntWorks kontinuierlich wachsende Ambitionen im Automatisierungsmarkt abstecken. "Ich bin überzeugt, dass intelligente Automatisierung und letztendlich KI für Unternehmen in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein werden", sagte Emma Beaumont. "AntWorks' disruptive Lösungen sind nicht weniger als revolutionär, und das hat quer durch das Spektrum Beachtung gefunden. Über die Jahre konnte das Unternehmen beachtliche finanzielle Mittel mobilisieren und wichtige Partnerschaften eingehen. Ich bin hocherfreut, diesem dynamischen Team beizutreten, und werde dafür arbeiten, dass bei Wachstum und Profitabilität neue Maßstäbe gesetzt werden."



"Emma kennt sich wie kein anderer mit Teamführung, strategischer Ausrichtung und globalen Märkten aus. Ihre bisherige Erfolgsbilanz und unbestrittenen Verdienste bei SSON unterstreichen ihre Qualitäten als visionäre Marketingexpertin. Ich habe keinen Zweifel, dass ihre Fachexpertise in dieser Schlüsselphase bei AntWorks' globalem Wachstum von unschätzbarem Wert sein wird", sagte Asheesh Mehra, Mitgründer und CEO von AntWorks.



Pressekontakt: für Medien: Dexter Villota Dexter.villota@ant.works