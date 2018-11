Wien (www.anleihencheck.de) - Die Rhetorik bezüglich möglicher US-Strafzölle auf Autos und Autoteile aus der EU verschärft sich wieder, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Ein solcher Schritt sei laut EU-Vertretern das Ende des aktuellen "Waffenstillstands" in Handelsfragen. Derweil hätten die Gegner des Brexit-Deals innerhalb der konservativen Partei nicht die nötigen 48 Fraktionsmitglieder für ein Misstrauensvotum gegen Premier May gefunden. Für weitere Schritte müssten sie nun bis zur Brexit-Abstimmung des Parlaments nächsten Monat warten. ...

