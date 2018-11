Linz (www.anleihencheck.de) - Die Arbeitslosigkeit in Kanada ist aktuell mit 5,8% so niedrig wie in den letzten 40 Jahren nicht mehr, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Durch die enge wirtschaftliche Verflechtung mit den USA, profitiere die kanadische Wirtschaft vom Boom des Nachbarn. Die Wirtschaft habe 2017 um knapp über 3,0% zulegen können. 2017 dürfte aber den Zenit betreffend Wachstum markiert haben. Die Prognosen für 2018 und 2019 lägen bei knapp über 2,0%. Dementsprechend vorsichtig werde die Bank of Canada bezüglich weiterer Zinsschritte agieren. In Summe habe Kanada bereits fünfmal im aktuellen Zinszyklus den Leitzins auf 1,75% angehoben. Ein weiterer Schritt sei fragwürdig. Ratsam wäre erstmal abzuwarten, ob mit dem prognostizierten Abschwung auch der Inflationsdruck nachlasse. (20.11.2018/alc/a/a) ...

