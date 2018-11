Alpbach (ots) - Der Winterstart im Alpbachtal steht von 15. bis 16.12. erstmals unter dem Motto "Spaß im Schnee für die ganze Familie"



Mit Österreichs erstem Kinderskitest, E-Skidoo- und Quad-Parcours, LVS Worshops, Dj-Sound uvm. werden hoch oben am Berg familiengerechte Programme geboten. Das Eröffnungswochende im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau stellt die Kleinen ganz groß ins Rampenlicht. Dabei wird die Bergstation der Wiedersbergerhornbahn von 10 bis 16 Uhr zur wahren Spielwiese für Ski- und Snowboardfans. Das Gratis-Ski- und Snowboard-Testcenter wird erstmals durch einen speziellen Kinder-Ski-Test ergänzt. So können sich auch die Kleinen durch die neuesten Skier testen und ihr Können auf den neuesten Brettern unter Beweis stellen.



Zudem stehen LVS-Workshops, kostenlose Skikurse und sogar eine LVS-Schnitzeljagd auf dem Programm. Viel Spaß verspricht der Yamaha-Parcours mit modernen E-Skidoos und Quads für Kinder und Junggebliebene zu werden. Im Snowpark wird das bunte Aktivprogramm mit einer "Rail-Session" und dem "Public Shooting Day" samt Freestyle Contest abgerundet.



Unterlegt wird das Ganze mit feurigen DJ-Sounds, kulinarischen Spezialitäten und Lagerfeuer. Für den perfekten Einkehrschwung wird Live-Musik in den Hütten geboten. Zu attraktiven Skipass-Tarifen wird an diesem Wochenende von entspannten Momenten bis actionreichen Aktivitäten alles geboten, was das Skifahrerherz begeht.



FAMILY, SKI & MORE IM ALPBACHTAL, Pauschale ab EUR 136,-/Person.



Erleben Sie ein abwechslungsreiches Wochenende für die ganze Familie, beim Family Ski Opening im Alpbachtal vom 14. - 16. Dezember 2018. Spaß & Action am Berg für Groß und Klein!



- 2 Übernachtungen in einer Frühstückspension - 2-Tagesskipass Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zum Spezialtarif - Event-Programm: Österreichs erster Kinder-Skitest mit ausgewählten Modellen speziell für unsere kleinen Gäste Skitest für die ganze Familie mit DJs & coolen Sounds Skidoo Parcour für Kids mit moderenen E-Skidoos & Quads Lawinen-Verschütteten-Suchgerät (LVS) Kurse Guided Skiing mit lokalen Skiguides Freestyle Contest Livemusik auf den Hütten - Gratis Skibus - Alpbachtal Seenland Card



Infos unter: www.alpbachtal.at



Kontakt: Alpbachtal Seenland Tourismus +43 5337 21200 info@alpbachtal.at www.alpbachtal.at