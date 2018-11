Von Pietro Lombardi

ROM (Dow Jones)--Die Enel SpA hat ihre operativen Gewinnziele für die Jahre 2019 und 2020 angehoben. Zudem präsentierte der italienische Energiekonzern vor Beginn seines Kapitalmarkttages am Dienstag bereits mittelfristige Finanzziele für das Jahr 2021.

Für 2021 peilt der Konzern mit Sitz in Rom einen sogenannten ordentlichen Nettogewinn, definiert als Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, von rund 5,6 Milliarden Euro an. Im laufenden Jahr dürften es der Prognose zufolge 4,1 Milliarden werden. Der ordentliche Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll 2021 rund 19,4 Milliarden Euro erreichen, nach voraussichtlich rund 16,2 Millionen 2018.

Die operativen Gewinnziele für die kommenden beiden Jahre hob Enel an und stellt für 2019 nun ein EBITDA von 17,4 Milliarden Euro in Aussicht, dass im folgenden Jahr auf 18,5 Milliarden steigen soll. Bislang hatte der Konzern 17,2 Milliarden bzw. 18,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres steigerte Enel den Nettogewinn dank geringerer Finanzierungskosten um 15 Prozent. Allerdings dürften die Nettofinanzschulden zum Jahresende bei 41 bis 42 Milliarden Euro liegen. Das sind ein bis zwei Milliarden mehr als im Strategieplan für die Jahre 2018 bis 2020 eigentlich vorgesehen.

