VANCOUVER, British Columbia, 20. November 2018 - ICC International Cannabis Corp. (CSE: WRLD)(FWB: 8K51)(OTC: KNHBF) (ICC oder International Cannabis oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine definitive Vereinbarung zum Erwerb sämtlicher Unternehmensanteile (100 %) an der Firma Green Gene Research Inc. (Green Gene) unterzeichnet hat. Green Gene kann 17 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Cannabisforschung, -prüfung und -aufzucht sowie der Optimierung von geschützten Sorten und Saatgut vorweisen.

Green Gene besitzt ein Portfolio von mehr als 120 laborgeprüften Cannabissorten. Diese einzigartigen Craft-Sorten ermöglichen eine kontinuierliche Differenzierung der Marke International Cannabis in einem vermehrt generisch dominierten und homogenisierten Markt. Die Sorten und das Saatgut von Green Gene wurden im Laufe der vergangenen 17 Jahre von einem Team aus erfahrenen Genetikern und Züchtern kuratiert und zusammengetragen.

Green Gene generiert einen kontinuierlich wachsenden Cashflow durch Einnahmen aus verschiedensten Bereichen wie:

1. Lizenzierung von Premium-Gensorten;

2. Großhandel mit Saatgut;

3. Klonen von Sorten;

4. maßgeschneiderte Aufzuchtprogramme; und

5. Leistungen im Bereich der Patentierung von Gewebekulturen und Stämmen.

Gemäß der Vereinbarung wird Green Gene die Besitzrechte an seinen geschützten Sorten und seinem Saatgut sowie seinen Klonkatalog auf International Cannabis übertragen. Mit der Übernahme von Green Gene kann International Cannabis sein bereits ansehnliches Portfolio an vertikal integrierten Cannabis-Vermögenswerten weiter ausbauen und sich eine Position in Kanadas legalisiertem Cannabismarkt für Genusszwecke sichern.

Der Erwerb von Green Gene ermöglicht International Cannabis den Zugriff auf eine beachtlichen Sammlung von hochwertigen Gensorten aus aller Welt. International Cannabis plant, Green Genes Premium-Gensorten und Kapazitäten als Samenbank für seine Cannabis-Aufzuchtbetriebe in Kolumbien, Dänemark, Polen, Griechenland, Portugal, Südafrika und im Königreich Lesotho zu nutzen.

Dank der Übernahme ist International Cannabis außerdem in der Lage, sein Vertriebsnetz von rund 35.000 Apotheken in 16 Ländern mit heiß begehrten Cannabisblüten zu versorgen. Über eine exklusive Vereinbarung mit Cosmos Holdings erhält das Unternehmen Zugang zu einem Netzwerk von über 160 Kunden und Verkäufern, das sich quer über Europa erstreckt. Das europäische Vertriebsnetz von International Cannabis wird durch verschiedene Mehrwertdienste - wie etwa strategisches Beschaffungswesen, Lagerhaltung, Produktregistrierungen und Vertretungen bei den Behörden - aufgewertet.

Eugene Beukman, CEO und ein Director von International Cannabis, erklärt: Die Übernahme von Green Gene erweitert das Produktangebot, das ICC an seine Kunden und sein Vertriebsnetz weitergeben kann. Mit einem Portfolio von geschützten Sorten, Saatgut und Klonkatalogen wird die Bandbreite von ICCs einzigartiger Produktpalette vergrößert und wir erhalten damit eine großartige Chance, den Cannabiskonsumenten weltweit erstklassige Sorten und hochwertige Produkte anbieten zu können. Die Eingliederung von Green Genes Sorten- und Saatgutbank ist für ICC ein weiterer Schritt in Richtung seines Ziels, die Europäische Union und Lateinamerika mit erstklassigen Produkten zu versorgen.

ICC International Cannabis hat über seine Tochtergesellschaften Vereinbarungen unterzeichnet, die den pharmazeutischen Vertrieb, Großhandelsimport, Forschung und Entwicklung in Europa sowie Lizenzen für den Anbau, die Produktion, den Vertrieb, die Lagerung und den Export von Cannabis, Cannabisderivaten und Industriehanf in Kolumbien, Dänemark, Polen, Griechenland, Portugal, Südafrika und im Königreich Lesotho regeln. Vereinbarungsgemäß wird das Unternehmen 10 Millionen Stammaktien zu einem vorläufig festgesetzten Preis von 50 Cent pro Aktie ausgeben. Im Zuge der Transaktion kann eine Provision (Finder's Fee) bezahlt werden.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen zeichnen sich häufig durch Begriffe aus wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, möglicherweise, werden, würden, potenziell, geplant sowie ähnliche Begriffe oder Informationen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Informationen handelt es sich lediglich um Prognosen. Die Feststellungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten sind, basieren auf verschiedenen Annahmen. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: politische Veränderungen in Kanada und international, zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis in Kanada und international, die Fähigkeit des Unternehmens, Vertriebskanäle in internationalen Gerichtsbarkeiten zu sichern, Wettbewerb und andere Risiken, die das Unternehmen im Besonderen und die Cannabisindustrie im Allgemeinen betreffen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch die vorstehenden Warnhinweise ausdrücklich eingeschränkt und beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Veröffentlichung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, zu berücksichtigen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

