Immer wieder kritisieren Experten, dass in Deutschland noch immer zu wenig Wohnungen gebaut würden als einen Grund für die Wohnungsnot. Nun stieg erstmals seit drei Quartalen die Zahl der Baugenehmigungen.

Die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen ist in den ersten drei Quartalen gestiegen. Bis Ende September lag sie bei 262.800 - ein Plus von 6000 oder 2,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. 2017 waren die Zusagen um mehr als sieben Prozent gefallen, nachdem sie ...

