Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Renault nach der Festnahme von Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn von 87 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe den Bewertungsabschlag in der Aktie des französischen Autobauers daraufhin verdoppelt, begründete Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie das neue Kursziel. Angesichts der angenommenen Dividende von 3,55 Euro biete sie den Anlegern aber eine Gesamtrendite von 23 Prozent, heißt es zur beibehaltenen Anlageempfehlung./gl/ag Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-11-20/10:23

ISIN: FR0000131906