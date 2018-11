DJ Krisensicher in Cannabis investieren: Cannabis Bank, die ganz legale Gewinne scheffelt

DGAP-Media / 2018-11-20 / 09:56 *Krisensicher in Cannabis investieren: Cannabis Bank, die ganz legale Gewinne scheffelt* CROP ist die Cannabis Bank, die ihre Investitionen wie eine Agrar-Bank tätigt, indem sie den Bauern Kredite für Saatgut und Infrastruktur gewährt. Das ist ein sicheres Geschäftsmodell und kann für steile Langfristrenditen sorgen? Mit dieser VALUE-Aktie für Cannabis lernen Sie krisensicher zu investieren! *- CROP Infrastructure Corp. (WKN: A2JGDG, ISIN: CA2272981069)* heißt die *Cannabis Bank*, die vom Wachstum im Cannabissektor profitiert. Das wäre wohl eine richtige "*Buffett-Aktie*" für Cannabis und Sie verstehen gleich warum diese Aktie nicht nur ein *Riesenpotenzial* hat, sondern im Vergleich zu anderen Werten eine höhere *Investmentsicherheit* bietet und ein *siegessicheres* *Geschäftsmodell* besitzt, das den meisten anderen Cannabisaktien weit überlegen ist. *Der US-Cannabismarkt wird so wichtig wie Wein oder Tabak * In seinem Artikel zitiert der Aktionär auch den ehemaligen Spitzenfondsmanager und dem heutigen US-Fernsehsender (CNBC) Superstar *Jim Cramer*. Der spricht von Cannabis: "*Seit Amazon dürfte es nichts mehr gegeben haben, das eine derart zerstörende Wirkung auf andere Branchen hat".* Er belegt das mit harten Fakten: Cannabis-Firmen würden es mit Herstellern von Limo, Alkohol, Sportgetränken, Tee, Kaffee, Tabak, Snacks und Medikamenten aufnehmen. *Zusammenaddiert ergäbe das ein Marktvolumen von 500 Milliarden US-Dollar. * RBC erwartet, dass die Größe der US-Cannabisindustrie allein 50 Milliarden US-Dollar beträgt, im Vergleich zu Spirituosen mit 58 Milliarden US-Dollar, Wein mit 65 Milliarden US-Dollar und Bier mit 117 Milliarden US-Dollar. Bei Bierbrauern und Tabakherstellern wird die Berechtigung von Milliardenbewertungen auch nicht hinterfragt. Bei den Cannabis-Aktien herrscht bei Anlegern immer noch große Unsicherheit und Skepsis. Eines ist sicher, es warten große Chancen auf Sie. Anleger, die wissen, welches Unternehmen den Cannabisbauern den Weg ebnet, werden enorme Gewinne heben. *Breaking News: US Wahlen machen den Weg frei für Cannabisaktien* Die Zwischenwahlen des US-Repräsentantenhauses fanden letzte Woche am Dienstag, den 6. November 2018 statt, und die Legalisierung von Cannabis war ein wichtiger Faktor für die Wähler. Die Ergebnisse zeigten starke Unterstützung für die weitere Legalisierung mit *Michigan* bei der Legalisierung von Freizeit-Cannabis sowie *Utah* und *Missouri* bei der Abstimmung über die Legalisierung von medizinischem Cannabis. Der Oberstaatsanwalt der USA, Jeff Sessions, der vehement gegen die Cannabisindustrie war, zog aus den Wahlen die Konsequenz und trat am 7. November zurück. Sein Bruder Pete Sessions, der als ein Hardliner für Texas im Amt saß, verlor die Wahl gegen einen Demokraten. Damit ist die Ära der Sessions nun offiziell beendet. Es gibt mittlerweile 10 US-Bundesstaaten in denen Freizeit-Cannabis legal ist und 32 Bundesstaaten, die eine medizinische Nutzung erlauben. Die Cannabisindustrie feiert dieses Ereignis mit den gebührenden Kurssprüngen. Denn jetzt könnte die Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene unmittelbar bevorstehen. Der Kampf um die Pole Position im Cannabis-Bankenmarkt hat längst begonnen. *Die Cannabis Bank hat ein einzigartiges Geschäftsmodell* Vor wenigen Wochen wurde in Kalifornien ein geplantes Gesetz gekippt, das den Weg für staatlich regulierte Banken im Cannabissektor geebnet hätte. Obwohl Cannabis in Kalifornien und anderen US-Staaten legal ist, haben Cannabis-Unternehmen keine Chance auf einen einfachen Zugang zu Bankgeschäften. Der Aufbau der Produktion, der Geschäftsbetrieb und der Verkauf hängen vollkommen an der Abwicklung durch die Banken. Laut dem Forbes Magazin wird das *Transaktionsvolumen mit Cannabis auf 24 Mrd. US$ wachsen*. Bis heute werden die *meisten Transaktionen in bar* abgewickelt. Dienstleister wie *CROP* können deshalb den Markt aufrollen. CROP hilft Anbauern die Investitionen vorzufinanzieren und bringt dabei auch Know-How (Anbauwissen) und Infrastruktur (Gewächshäuser) ein. *So sicher wie die Agrarbank* Das Geschäft ist ähnlich sicher und rentabel wie eine Agrarbank, die Bauern vorfinanziert und dafür mit einem Anteil an den Ernteerlösen bezahlt wird. Das Fehlen traditioneller Kreditoptionen von US-Banken ist nach wie vor ein großes Problem für Cannabisunternehmen, und CROP beabsichtigt, diese Lücke zu schließen, um ein beschleunigtes Wachstum und eine Expansion im gesamten Sektor zu ermöglichen. Die *Agricultural Bank of China* wurde mit einem ähnlichen Geschäftsmodell eine der größten Banken der Welt, mit über *140 Mrd. US$ Marktkapitalisierung.* Wie profitabel ein solches Geschäftsmodell im US-Agrarsektor sein kann, beweist die Dividendenhistorie eines des größten Infrastrukturanbieters für Agrar. *Die Dividende hat sich verfünffacht. * Wer im Jahr 2002 bei 20 US$ in die Aktie *Bunge* investierte, bekommt heute eine jährliche *Dividende von 9%* auf das ursprünglich angelegte Kapital. *Kursgewinne von +200%* kommen noch dazu und wer die Dividende reinvestierte kommt sogar auf noch höhere Erträge. *Wir sind sicher, dass Infrastrukturaktien im Cannabis Sektor eine ähnlich profitable und wachstumsreiche Zukunft bevorsteht, wie den Aktien im Agrarsektor.* Wenn diese Renditen mit einer Agraraktie möglich war, die 9 Mrd. US$ Marktkapitalisierung besitzt, was wird dann erst mit einer jungen, dynamisch wachsenden Aktie möglich sein, die jetzt die Chancen im Agrarsektor wahrnimmt? Doch lassen Sie uns noch ein paar Worte zur Investmentsicherheit sagen: *Selbst wenn die Preise fallen ist das Geschäftsmodell sicher* Dieses Geschäftsmodell ist sehr krisensicher. Aktuell brauchen wir uns über Cannabispreise keine Sorgen machen. Die Legalisierung sorgt für eine starke Nachfrage und die Preise halten sich seit Monaten konstant bei 1.000 US$/Pfund (2 US$ pro Gramm) Beim Geschäftsmodell, das unsere Cannabis Infrastrukturbank verfolgt, sind die Risiken sehr gering. Fällt der Preis für Cannabis, müssen die Bauern mehr von ihrer Ernte oder den Erlösen daraus abgeben. Was an Profit bleibt, wird geteilt. Doch Zins und Tilgung müssen immer bezahlt werden. Das ist ein Grund, warum Sie die Aktien von CROP Infrastructure vor anderen Cannabis-Aktien kaufen sollten. *Crop Infrastructure ist das erste börsennotierte Unternehmen mit einem Immobilienansatz:* *CROP Infrastructure Corp. (WKN: A2JGDG, ISIN: CA2272981069)* *CROP steht für: CANNABIS¦REAL ESTATE¦OPPORTUNITY¦PORTFOLIO* *Breaking News: neue Automatisierungsgeräte sind angekommen* Michael Yorke, CEO von CROP Infrastructure, sagte dazu:"Die Bedeutung der vollständigen vertikalen Integration kann nicht unterschätzt werden, und wir arbeiten so schnell wie möglich daran." Wie bei der weltweiten Mieterstrategie von CROP ist die Produktion stets auf hohe Qualität zu niedrigen Kosten ausgerichtet. Da die Absaug- und Einzelhandelsvertriebsstufen derzeit in Arbeit sind, bietet die Möglichkeit, den ROI in erheblichem Umfang zu maximieren, die Möglichkeit, das Mietergeschehen von CROP zu kontrollieren und zukünftige Gewinne zu maximieren. " *Hier [1] *geht es zur kompletten News *Das Unternehmen verspricht aus folgenden Gründen einen Erfolg: * *- *Anbauer und Produzenten verfügen nicht über das Kapital und Wissen zum Anbau. - Kredite wie sie jeder Bauer erhält, sind im Cannabisgeschäft nicht möglich, zumal auf Bundesebene noch keine Legalisierung durchgeführt wurde. - Infolgedessen verfügt die Mehrheit der US-Hanfbetriebe über wenig oder gar keine Mittel, um den Aufbau der Produktion zu sichern. *CROP* Infrastructure fand *DIE LÖSUNG* und hatte eine geniale Idee. *Warum eigentlich keine Cannabisanlagen wie Immobilien?* David Weinkauf in seiner Position als Executive Advisor von CROP hat während seiner gesamten Karriere im kanadischen Immobiliengeschäft insgesamt 3 Milliarden Dollar an Immobilientransaktionen begleitet. 2004 wurde er Calgary's Top 40 unter 40 Geschäftsmännern und war für die Top 40 Kanadas nominiert. Dieser Mann weiß, wie man erfolgreiches Immobilienportfolio aufbaut und leitet. Darum kommt CROP mit seiner Cannabis-Immobilienidee zur richtigen Zeit. In Zusammenarbeit mit seinen Infrastrukturpartnern bietet das Unternehmen schlüsselfertige Anlagen für den Cannabisanbau. *CROP* funktioniert wie ein Immobilien- und Infrastrukturfonds und bietet schnell und unkompliziert das nötige Kapital über einen *Kredit* für den Anbau, der im Grunde wie eine fertige *Immobilienlösung für Mieter* ist, die über eine Lizenz für den Cannabisanbau verfügen. Die Einnahmen werden dann, ähnlich wie bei einem Immobilienfonds, aus dem Cannabisgeschäft des Mieters beglichen. Die Einnahmen werden demnach aus ewigen *Dividendenzahlungen* erzielt, nach einem zweistufigen Bezahlmodell: - Zuerst erhält *CROP* den Löwenanteil der Erträge (ca. 60%), bis alle Kredite für den Produktionsstart *vollständig zurückgezahlt* wurden. In dieser Zeit erhält man einen schnellen Kapitalrückfluss, den man schnell wieder in den Aufbau neuer Anlagen neu investieren kann.

- Danach erhält *CROP* eine *laufende "Mietzahlung"* für seine zur Verfügung gestellte(n) *Infrastruktur & Immobilien*, die dem Unternehmen wie eine laufende Dividende zufließen und typischerweise zwischen 30-49% der Einnahmen ausmachen. *Das 1X1 des Crop Infrastructure Geschäftsmodells* Jedes Gewächshaus hat eine Fläche von 340 m² und enthält 1.350 Pflanzen. Nach 55-60 Tagen kann geerntet werden. Das Management von *CROP* geht davon aus, dass die Pächter mit einer einzigen voll funktionsfähigen 4.000 m² Anlage täglich 30 kg ernten können. Basierend auf den Daten, die CROP mit seiner bestehenden Anlage im US-Bundesstaat Washington gesammelt hat, können Anbauer ihr Cannabis zu einem industrieweit kostenführenden Preis von 0,44 US$ pro Gramm produzieren. Das ist sensationell niedrig und sichert den Unternehmen das Überleben. Bei einem zurzeit bestehenden Großhandelspreis von 3 US$ pro Gramm kann jede Anlage einen Cannabis-Umsatz von *2,7 Mio.* US-Dollar pro Monat erreichen. Selbst der Preisdruck, wie ihn viele Branchenexperten vorhersehen, würde bei diesem Margen- & Kostenprofil nicht bedrohlich werden und CROP wird als Infrastrukturanbieter weiterhin einen lukrativen Gewinn als *Entwickler von Immobilien *erzielen. *Die Anlagen von Crop liefern heute schon lukrative Erträge* In den USA ist CROP schon heute stark positioniert. Die Anlagen, die mit CROP gebaut wurden und schon heute oder in Kürze Erträge generieren können, stehen in den US-Bundesstaaten *Nevada* und *Washington* sowie im größten Cannabismarkt der Welt, in *Kalifornien*. Auch international ist CROP schwer aktiv und via XHemplar Joint Venture in *Italien* vertreten, an der CROP 30% hält, sowie in Jamaika, wo sich eine Anlage mit 12 Gewächshäusern in der Entwicklung befindet. Hierbei handelt es sich um eine klassische "Hanf-Farm", die sich auf CBD-Produkte spezialisiert hat, dem nicht halluzinogenen Stoff aus der Hanfpflanze, deren Anbau und Verkauf schon heute in der EU und vielen Ländern der Welt legal ist. Aber auch eine Umstellung auf THC-Produkte wäre hier denkbar, wenn die Legalisierung Fahrt aufnimmt. *Betriebsbereit und operativ tätig sind folgende Flächen: * - Nye County (Nevada) 1.340 Acre Hanf-Farm. Diese Anlage dient der CBD-Produktion. - The Park (Washington) 3.500 m² Gewächshäuser 90% der Bauphase abgeschlossen. - Humboldt Farms (Kalifornien) 3.000 m² Gewächshäuser + 4.300 m² Ausbauplan. Das sind zusammen >7.000 m² an Anbauflächen, die heute schon Erträge generieren. Das Portfolio von CROP besteht aus 18.000 m² überdachter, fertiggestellter oder im Bau befindlicher Flächen, wobei weitere 13.000 m² geplant sind. Weiterhin besteht eine Beteiligung an über *325 Hektar Outdoor-Produktion*. An den meisten Anlagen *wird CROP zwischen 30-49% der Einnahmen* erhalten. *Damit ist klar: Explosives Wachstum ist vorprogrammiert* *Welche Erträge sind hier möglich? * Nur mal zur Anschauung, um welche Beträge es geht. Am 23. Oktober gab CROP einen *Liefervertrag über 500.000 Pfund* pro Jahr (Erwarteter Wert: *350 Mio. US$*) oder 1 Mrd. US$ über 3 Jahre, mit einem kommerziellen Unternehmen der Extraktionstechnik bekannt. Das gleiche Unternehmen wird die Extraktionsausrüstung für die CROP Nevada Extraktionseinrichtung entwickeln und bereitstellen. Die anfänglichen 3,2 Mio. US$, was 89.000 Pfund Jahresproduktion entspricht, werden für die Finanzierung von 60% der Extraktionsanlage verwendet. *Hier [2] *lessen Sie die vollständige News *Großkonzerne und Marken erkennen das Riesenpotenzial von Cannabis.* - Der Bier- und Spirituosenriese *Diageo (Smirnoff, Johnnie Walker, Guiness)* verhandelt zurzeit mit *drei kanadischen Marihuana-Produzenten*. Welche könnten das sein? - Der Rivale *Molson Coors* gründet ein Joint Venture mit *Hydropothecary* zur Entwicklung von Marihuana-Getränken in Kanada. - *Constellation Brands* bezahlte 3,8 Milliarden Dollar dafür, um seinen Anteil an *Canopy Growth*, dem bisher größten Marihuana-Produzenten der Welt, zu erhöhen. - *Heineken* Kalifornien brachte am 30. Juli ein *THC-infundiertes Mineralwasser* in die Apotheken. - Die *Wrigley Dynastie*, bekannt durch den *Kaugummi Wrigley Spearmint*, hat ihre Firma 2008 an den Mars Konzern verkauft. Nun hat William Wrigley Jr. II 65 Mio. US$ in ein medizinisches Cannabis-Start-up investiert. *In den nächsten 12 Monaten erwarten wir mindestens 15 große Deals* zwischen Cannabis-Unternehmen und *Pharma-, Tabak- und Getränkekonzernen*. *CROP entwickelt Marken, die es an die Mieter lizenziert* CROP hat ein Portfolio von 15 Cannabis-Marken zur Lizenzierung an Mieter entwickelt und verfügt zudem über US-amerikanische und italienische Vertriebsrechte für über 55 Cannabis-Produkte von The Yield Growth Corp. *EINE MARKE* ist das wichtigste Instrument, um sich im Cannabismarkt von morgen zu behaupten. Schon heute beliefert CROP dutzende Marken, mit wohlklingenden Namen wie Gator Ganja, Honey Badger Evolution Cannabis, *ILLUMINATI Cannabis (!!!) *oder *Cannadrink.* *Die Charttechnik signalisiert freie Bahn für CROP Infrastructure* Mit dem vielleicht bestüberlegten Geschäftsmodell sticht CROP seine Konkurrenz aus und die Aktie lässt Wettbewerber meilenweit hinter sich. *Der Kurs kommt gerade ein klein wenig zurück und scheint Anlauf für die nächste Kursexplosion zu nehmen.* *JETZT können Sie die Aktie 50% unter ihrem Jahreshoch kaufen. Wir haben keine Zweifel, dass dieses Hoch vor Jahresende noch einmal übertroffen wird und die Aktie das Jahr mit einem NEUEN HOCH abschließt. Das sind +100% Tradingpotenzial.* *Darum sollten Sie in CROP Infrastructure investieren:* *- *Immer mehr Länder geben medizinisches Marihuana auf Rezept frei, das versetzt die Branche stark in Bewegung. - Das Geschäftsmodell von CROP ist klug durchdacht und orientiert sich am *sicheren Immobiliengeschäft*, das sprudelnde Einnahmen aus dem Verkauf der Cannabis-Produkte erwarten lässt. - Die Mieten- und Dividendenzahlungen, die CROP von seinen Partnern erhält, könnten eines Tages als sicherer Dividendenstrom an die Aktionäre ausgeschüttet werden. - Mit dem Lizenzmodell, bei dem CROP die Marke für den Produzenten entwickelt und diesem zur Vermarktung seiner Produkte zur Verfügung stellt, generiert das Unternehmen weitere permanente Einnahmen. - CROP kommt der Idee einer *VALUE-Aktie im Cannabissektor*, mit einem sehr starken Geschäftsmodell, das auch Preisschwankungen beim Endprodukt überstehen kann, sehr nah. *CROP bringt Kapital für Investitionen in Grundstücke und Ausrüstung auf, um das Umsatzpotenzial der Cannabisbetreiber zu erhöhen. Durch attraktive Leasingprogramme und Managementgebühren erhält CROP eine attraktive Rendite, ähnlich wie dies bei der Verwaltung eines Immobilienfonds möglich ist, ohne allzu sehr von den operativen Risiken betroffen zu sein.* In dieser Aktie steckt sehr viel Kurspotenzial. Die Marktkapitalisierung für einen der potenziell führenden US-Infrastrukturanbieter & Kapitalgeber im Cannabisgeschäft liegt heute noch bei bescheidenen 23 Mio. Euro. Das ist praktisch NICHTS für einen künftigen Milliardenmarkt. Natürlich haben viele Firmen Ambitionen. Aber es gibt wenige, die so gut vorausplanen können und derart auf Sicherheit ihrer Kapitalinvestitionen bedacht sind, wie CROP. Allein aus den bestehenden Beteiligungen lassen sich Mieteinnahmen in Form einer Ernte-Dividende im *zweistelligen Millionenbereich* ableiten. Das dürfte in den ersten Quartalen 2019 für schnell sprudelnde Quartalserträge sorgen, die den Aktienkurs in den kommenden Monaten beflügeln sollten. *Weitere Informationen: * CROP InfrastructureInvestorenpräsentation [3] *Risikohinweis* Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media Limited/420stocks.net ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen *Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)* *Für die Berichterstattung über das Unternehmen CROP Infrastructure Corp. wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser und Redakteur halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. * Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers

