Bei Wirecard sind Übertreibungen an der Tagesordnung

Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) kann es Anlegern derzeit einfach nicht recht machen. Selbst optimistische Aussichten auf das Geschäftsjahr 2019 können offenbar nicht helfen. Vielleicht findet sich doch etwas, das den Kurs der Wirecard-Aktie aus seinem Zwischentief holt.

Vor kurzem hatte der DAX-Neuling seine 2018er-EBITDA-Prognose von 530 bis 560 Mio. Euro auf 550 bis 570 Mio. Euro angehoben. Dies war Anlegern nicht gut genug. Das nun für 2019 in Aussicht gestellte Ergebnis von 740 bis 800 Mio. Euro ist es offenbar auch nicht. So stürzte die Wirecard-Aktie am Dienstag regelrecht ab. Allerdings gibt es noch genügend Marktteilnehmer, die an eine Wende glauben.

