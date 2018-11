Zürich - Kommt die Unternehmenssteuerreform wie im Parlament beschlossen beim Volk durch, hat dies Auswirkungen auf die Attraktivität der Kantone als Standorte für Firmen. Im Jahre 2025 dürfte der Kanton Zürich seinen bisherigen Stammplatz als zweitattraktivster Kanton der Schweiz laut einer Studie der Credit Suisse an Basel Stadt verlieren.

Unangefochten an der Spitze bliebe nach wie vor der Kanton Zug, stellten die Ökonomen der Grossbank in ihrer Prognose fest, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Der Kanton Basel würde mit der geplanten Senkung der Gewinnsteuerbelastung auf 13 Prozent vom heutigen 4. Rang auf Platz zwei vorstossen und damit den Kanton Zürich auf Rang drei verdrängen.

Denn Zürich plant für 2025 eine Gewinnsteuerbelastung von 18,2 Prozent. Der Kanton hatte seit Beginn der CS-Studie stets auf Platz zwei gelegen. Den grössten Sprung nach vorne würde der Kanton Genf machen, der sich vom Mittelfeld um 9 Plätze auf Rang vier vorarbeiten würde.

Basel-Landschaft und Solothurn verbessern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...