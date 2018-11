Wohlenschwil (ots) -



Die dreirädrigen Fahrzeuge des kanadischen Herstellers BRP

(Bombardier Recreational Products), vereinen die positiven

Eigenschaften des Motorrads mit jenen des Autos. Mit dem Can-Am Ryker

bringen die Kanadier zum Jahreswechsel 2018/2019 ein brandneues

Modell auf den Weltmarkt.



Der Ryker wird von hochmodernen, effizienten Rotax Zwei- oder

Dreizylinder Motoren mit 600 und 900 ccm angetrieben. Über eine App

präsentiert sich der Ryker durch Augumented Reality raumfüllend vor

seinem Betrachter und lässt sich zugleich mit mehr als 75.000

Möglichkeiten individuell konfigurieren. Wer im Besitz eines

Führerausweises der Kat A (Motorrad) oder der Kat B (Auto) ist, kann

den aufregenden Ryker fahren und das Aussergewöhnliche erleben. Mit

einem Basispreis von CHF 11'990 ist der Ryker um einiges günstiger

als der grosse Bruder "Can-Am Spyder" und macht ihn deshalb für eine

breitere Käufergruppe erschwinglich.



Wir, die Friedli Fahrzeuge AG, sind seit 1999 Can-Am

Generalimporteur und laden Sie herzlich zum Presse-Launch des

brandneuen Can-Am Rykers nach Wohlenschwil ein. Die "Can-Am Ryker

Roadshow" macht exklusiv für 2 Tage Halt in der Schweiz. Das

aufregende Fahrzeug präsentieren wir in einer passenden Atmosphäre in

unserem 1500qm grossen Showroom. Der Ryker steht ihnen für

Probesitzen und Konfigurieren den ganzen Abend zur Verfügung. Wir

freuen uns auf Sie.



Wann: 07. Dezember 2018

Wo: Dorfstrasse 4, 5512 Wohlenschwil

Zeit: 17.00 - 17.30 Uhr Eintreffen und Begrüssung

17.30 Präsentation "Ryker" mit anschliessendem Apero



Weitere Informationen und den Link für die Anmeldung finden Sie

unter: www.powersports.ch/ryker



