Zürich - Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) ist nach wie vor gut unterwegs. Es zeichnet sich jedoch eine Verlangsamung des Wachstums ab. So haben sich im dritten Quartal zwar die Umsätze weiter erhöht. Die Auftragseingänge jedoch waren rückläufig.

In der MEM-Industrie sind im dritten Quartal die Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,5 Prozent gestiegen, wie der Branchenverband Swissmem am Dienstag mitteilte. Der Bestellungseingang dagegen hat sich um 6,0 Prozent reduziert. Swissmem bezeichnet dies in der Mitteilung denn auch als Bruch in der Wachstumsdynamik. Aufgrund der leichten Abkühlung der Konjunktur in wichtigen Absatzmärkten der MEM-Industrie rechne Swissmem in den nächsten Monaten mit einer Abflachung der Geschäftsentwicklung, schreibt der Verband.

Überdurchschnittliche Kapazitätsauslastung

Aktuell sind die Betriebe jedoch laut Swissmem noch sehr gut ausgelastet. Die Kapazitätsauslastung ...

