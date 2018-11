Die Gebote bleiben gegenüber dem GBP/USD intakt, während es zu einer Seitwärtsbewegung um 1,2860 kommt. GBP/USD schaut auf BoE, Brexit Das Cable steigt am Dienstag die 3. Sitzung in Folge, was der USD Dynamik und den steigenden Spekulationen gegenüber dem Brexit Verhandlungen zuzuschreiben ist. Das Sterling sollte im Zusammenhang mit dem BoE Inflationsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...