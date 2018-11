Ab 39 Euro kann sich jeder beteiligen und den Ökostrom zum Einkaufspreis nach Hause liefern lassen. Die Lichtblick-Ausgründung startet dafür ihr neues Produkt "change" dazu und fast 10.000 Menschen haben sich in den ersten knapp zwei Wochen bereits beteiligt.Enyway will gut ein Jahr nach seiner Gründung die nächste Stufe der Energiewende einläuten. Dafür startet das Hamburger Start-up sein neues Produkt "change". Ab 39 Euro soll jeder die Möglichkeit haben, sich am Bau der ersten Freiflächenanlage ohne Förderung zu beteiligen und gleichzeitig sich Ökostrom für zu Hause zum Einkaufpreis sichern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...