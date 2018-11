Die Auszeichnungen würdigten hochwertige Print-Produkte verschiedener Disziplinen sowie herausragende Kompetenzen, Betriebe und Persönlichkeiten der Druck- und Medienbranche.

Unter dem Motto "Alles. Bunt. International." suchte Gmund Papier in diesem Jahr zum fünften Mal nach den besten Print- und Papierprodukten. Aus insgesamt 320 Einreichungen wählte die zehnköpfige Jury die Gewinner in sechs Kategorien aus. Zwei Rapida-Anwender konnten sich über Spitzenplatzierungen freuen. In der Kategorie "Packaging" belegte eine Bag-in-Box-Verpackung mit Goldfolienveredelung und Reliefprägung von Casimir Kast Verpackung und Display den ersten Platz. In der Kategorie "Corporate" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...