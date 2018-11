Bei der Entwicklung des neuen Großschranksystems spielte eine breite und technisch fundierte Usability-Studie die entscheidende Rolle. Die mit der Erhebung beauftragten Wissenschaftler dokumentierten in Schrift, Bild und Film den Arbeitsalltag bei Steuerungs- und Schaltanlagenbauern: bei zehn Unternehmen in Deutschland, acht in den USA und bei sechs in China. Darunter befanden sich kleine, mittelständische und große Unternehmen. Als Ergebnis kristallisierten sich 150 systematisch erhobene und konkrete Anforderungen an einen neuen Schaltschrank heraus. Diese Anforderungen bildeten eine belastbare Basis für die Produktentwicklung seitens der Entwickler und Produktmanager. Die Anforderungen aus der Studie ergänzte der Schaltschrankhersteller um die Erkenntnisse des ebenfalls eingebundenen Kundenbeirats. Keinen einzigen der wesentlichen Punkte hat Rittal später bei der Entwicklung aufgegeben.

Das Ergebnis der Entwicklung ist das Großschranksystem 'VX25", das im April erstmals vorgestellt wurde und nun das Schaltschranksystem 'TS 8" ablösen soll. Der Name VX25 ist Programm und steht für die Vielfalt an Möglichkeiten, das Erfüllen x-facher Kundenanforderungen und für eine perfekte Symmetrie durch ein übergreifendes, durchgängiges 25-mm-Maßraster. Der Nutzen für die Steuerungs- und Schaltanlagenbaus lässt sich in drei Kernpunkte zusammenfassen:

geringere bauliche Komplexität des Schaltschranks

deutliche Zeitersparnis und höhere Sicherheit in der Montage sowie

höchste Datenqualität und Datendurchgängigkeit in der CAD-Konstruktion.

Schaltschrank-Montage vereinfacht

"Zeit ist Geld" lautet ein bekanntes Sprichwort. Das gilt besonders im Steuerungs- und Schaltanlagen-bau, wo oft hochqualifizierte Mitarbeiter in der Werkstatt und Montage tätig sind. Vereinfachte Arbeitsabläufe, die Zeit sparen, zahlen sich hier spürbar aus. Dieser Punkt war Rittal bei der Entwicklung des Schaltschranksystems VX25 daher besonders wichtig, zum Beispiel in dieser Standard- Situation: Eine Seitenwand des Schaltschranks muss in Position gehalten werden, während man die Schrauben eindreht. Zwei Hände beziehungsweise ein Mann reichen dafür nicht aus. Beim VX25-Großschranksystem ist dagegen die so genannte Ein-Mann-Montage bei allen Flachteilen verwirklicht. Die Seitenwand des Schaltschranks lässt sich einfach in das Rahmenprofil einhängen und bleibt dann durch eine spezielle Einhängehilfe an ...

