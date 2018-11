Basel/Zürich/Lausanne (ots) - Die Muba (Basel) findet im kommenden

Februar zum letzten Mal statt. Die MCH Group hat nun auch

entschieden, die Publikumsmessen Comptoir Suisse (Lausanne) und Züspa

(Zürich) nicht mehr durchzuführen. Als Antwort auf die

Marktentwicklungen prüft die MCH Group bis 2020 die Entwicklung eines

neuen, innovativen Formats anstelle dieser klassischen

Konsumgütermessen.



Im Rahmen des laufenden Transformationsprozesses hat die MCH Group

entschieden, künftig auf die Veranstaltung ihrer allgemeinen

Publikumsmessen in der bisherigen Form zu verzichten. Die Muba wird -

wie bereits kommuniziert - 2019 zum letzten Mal durchgeführt, der

Comptoir Suisse und die Züspa finden nicht mehr statt. Der Entscheid

ist nach den beiden Publikumsmessen in Lausanne und Zürich im

vergangenen September sowie nach einer detaillierten Auswertung der

Ausstellerumfragen gefallen. Diese hat bestätigt, dass die

traditionellen Konsumgütermessen namentlich in städtischen Gebieten

nicht mehr den Erwartungen der Aussteller und des Publikums

entsprechen können.



Hans-Kristian Hoejsgaard, CEO a.i. der MCH Group sagt: "Das

traditionelle Messeformat der allgemeinen Publikumsmessen mit Fokus

auf dem Verkauf von Produkten wird aus strategischen Überlegungen von

uns nicht mehr weiterverfolgt. Für eine breite Besucherschaft haben

diese MCH-Messen an Attraktivität verloren und die Aussteller können

auf Grund der rückläufigen Besucherzahlen und der fehlenden Verkäufe

ihre Ziele nicht mehr erreichen. Für die MCH Group sind die

allgemeinen Publikumsmessen ausserdem seit einigen Jahren defizitär."



In die Zukunft blickend betont Hans-Kristian Hoejsgaard, dass die

MCH Group für 2020 die Entwicklung eines neuen, innovativen Formats

für "hybride" Publikumsplattformen prüft. Dieses soll das temporäre

physische Live-Erlebnis vor Ort mit verschiedenen digitalen Angeboten

verbinden und so ganzjährig präsente Communities bilden. "Darüber

hinaus werden wir uns in der Schweiz künftig auf die Stärkung und

Weiterentwicklung unserer national führenden Fachmessen und

spezialisierten Publikumsmessen - zum Beispiel Swissbau,

Habitat-Jardin, Giardina oder SWISS-MOTO - konzentrieren und neue

Veranstaltungsthemen in Verbindung mit digitalen Services

entwickeln."



Originaltext: MCH Group AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002831

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002831.rss2

ISIN: CH0039542854



Kontakt:

MCH Messe Zürich / Züspa: Christoph Kamber, +41 58 206 51 25,

Christoph.Kamber@messe.ch



MCH Beaulieu Lausanne SA / Comptoir Suisse: Jean-Philippe Rochat,

+41 58 200 33 00, jean-philippe.rochat@kellerhals-carrard.ch



MCH Group AG: Christian Jecker, +41 58 206 22 52,

christian.jecker@mch-group.com