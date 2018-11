Wallisellen / Zürich - Die Bedeutung des Exportgeschäfts für Schweizer Unternehmen steigt kontinuierlich. Dabei erweist sich die Absicherung und Finanzierung des Exportgeschäftes als zentrales Erfolgselement. Exporteure setzen diverse Absicherungslösungen ein, um die eigenen Risiken zu decken - und können dank Absicherungslösungen sogar neue Märkte und Kunden erschliessen, wie eine Studie der ZHAW zeigt.

Schweizer Exporteure befinden sich in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld, in dem die Exporttätigkeit mit zahlreichen Risiken behaftet ist. Es geht nicht allein um innovative Produkte und Systeme. Absicherungs- und Finanzierungslösungen bilden immer mehr wichtige Bestandteile von Vertragsverhandlungen. Eine aktuelle Studie der ZHAW School of Management and Law in Kooperation ...

