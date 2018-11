Die US-Bank JPMorgan hat Axa vor einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,20 Euro belassen. Mit Blick auf den Strategieplan für die Jahre 2016 bis 2020 habe der französische Versicherer nun die halbe Wegstrecke hinter sich, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er dürfte zwar keine neuen Ziele präsentieren, aber für die meisten bestehenden Ziele die oberen Hälfte der Prognosespanne in Aussicht stellen. Huttner geht von einer Senkung der bisher angepeilten Verschuldungsquote und einer positiven Reaktion darauf am Markt aus. Dazu sei die Aktie im Vergleich zu Konkurrenten am attraktivsten bewertet./gl/ag Datum der Analyse: 20.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-11-20/11:09

ISIN: FR0000120628