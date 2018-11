Bonn (www.anleihencheck.de) - Am deutschen Rentenmarkt ergab sich zum Wochenauftakt ein weitestgehend impulsloser Handel, so die Analysten von Postbank Research.Insbesondere die schwelenden politischen Themen - Brexit, Haushaltsstreit mit Italien, etc. - würden für eine anhaltend hohe Nachfrage nach sicheren Häfen und sorgen einen nachhaltigen Anstieg der Bundrenditen verhindern. Da aber auch dieser Impuls sich gestern nicht verstärkt habe, hätten Bundesanleihen im 10-jährigen Laufzeitenbereich unverändert zum Freitag mit 0,38% rentiert. ...

