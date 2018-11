Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte in Deutschland und den USA kamen zunächst unter Druck, nachdem in London berichtet wurde, dass es nicht genügend Stimmen für ein Misstrauensvotum gegen Premierministerin May geben würde, so die Analysten der Helaba.Safe-haven-Anlagen seien zwischenzeitlich nicht gefragt gewesen. Die eingehenden Nachrichten zu dem Thema hätten aber weiterhin das Potenzial, den Markt zu bewegen - in beide Richtungen, wie sich gezeigt habe. Der Euro habe hingegen profitieren können und werde von einem Sentimentumschwung bezüglich der FED-Politik begünstigt. Nicht einmal zwei zusätzliche Zinserhöhungen der US-Notenbank im Jahr 2019 seien inzwischen vollständig eskomptiert. Vor dem Hintergrund der soliden Konjunkturstimmung und eines engen Arbeitsmarktes erscheine dies nach Erachten der Analysten nicht angemessen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...