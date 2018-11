Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der geldpolitische Ausschuss in Ungarn dürfte heute den Leitzins auf dem seit Mai 2016 bestehenden Rekordtief von 0,90% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Währungshüter hätten kein Signal für einen geldpolitischen Kurswechsel gegeben, obwohl sich die Inflation zuletzt beschleunigt habe (Oktober: 3,8% gg. Vj.). und im oberen Bereich des von der Zentralbank angestrebten Zielbereichs (3% ±1%) liege. Die expansive Geldpolitik habe indes zu einer Überhitzung der Wirtschaft und Vermögensblasen mit dem Risiko vorzeitiger Leitzinserhöhungen geführt: Der Terminhandel nehme dabei aktuell Erhöhungen um 100 BP binnen Jahresfrist vorweg. Die zuletzt wieder schwächeren Ölpreise sollten die Teuerung jedoch bremsen und die Analysten würden erst zum Ende des kommenden Jahres mit Zinsanhebungen durch die Notenbank rechnen. In diesem Umfeld werde der Ungarische Forint (HUF) wohl an Wert verlieren. Per Ende 2019 würden die Analysten Notierungen von 340 HUF je EUR erwarten. (20.11.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...