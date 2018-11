Quarton ergänzt die Stärken und das Full-Service-Finanzdienstleistungsangebot von Cowen

Die Transaktion schafft eine globale Investmentbanking-Plattform mit signifikanter Reichweite

DETROIT und ZÜRICH, Schweiz, Nov. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quarton International ("Quarton International" oder die "Gesellschaft"), eine Investment Bank für den globalen Mittelstand, gibt heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme durch Cowen Inc. (NASDAQ: COWN) ("Cowen") bekannt, einem diversifizierten Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in New York. Die Transaktion wurde von den Gesellschaftern von Quarton International sowie von Cowens Aufsichtsrat genehmigt. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis zum 2. Januar 2019 abgeschlossen wird.

In einer gemeinsamen Erklärung sagten Andre Augier, Chairman und CEO, und Rob Parker, Präsident von Quarton International Nordamerika:

"Wir sind begeistert, dass wir nun unsere Kräfte mit Cowen bündeln. Die Full-Service-Plattform von Cowen mit Research, Equity Capital und Investmentbanking Services ermöglicht uns die Skalierung und Ressourcen, die wir benötigen, um unser mittelständisches Beratungsgeschäft weiter auszubauen und Mehrwert für die von uns betreuten Private Equity-Firmen und Unternehmer zu schaffen. Vor allem aber hat uns der Unternehmergeist von Cowen angesprochen - er passt perfekt zu der Kultur, die wir bei Quarton aufgebaut haben. Wir freuen uns alle sehr, ab sofort eng mit dem erfolgreichen Cowen-Team zusammenzuarbeiten."

Andreas Kinsky und Jules Grüninger, Mitbegründer und Managing Partner in Europa, fügten hinzu:

"Nach unserer erfolgreichen Internationalisierung im Jahr 2015 ist die Kombination von Quarton mit Cowen der logische nächste Schritt. Mit größerer Reichweite und Präsenz können wir unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer strategischen Projekte gemeinsam noch besser unterstützen. Ebenso wichtig ist, dass es angesichts der gemeinsamen Werte von Cowen und Quarton keine Änderungen in unserem Ansatz, unserem Unternehmertum oder unseren Branchenschwerpunkten geben wird. Alle unsere Partner bleiben im Unternehmen. Wir freuen uns alle sehr darauf, mit unseren neuen Kollegen an einer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten."

Jeffrey M. Solomon, Chief Executive Officer von Cowen, kommentierte dies:

"Wir freuen uns sehr, mit dem hervorragenden Team von Quarton zusammenzuarbeiten. Der Erfolg bei der Skalierung von Quarton im Mittelstand ist ein klares Zeichen für das große Engagement für ihre Kunden. Mit den gemeinsamen Werten und sich ergänzenden Stärken haben Quarton und Cowen die Möglichkeit, eine wirklich globale Investmentbanking-Plattform zu schaffen, die grenzüberschreitend, branchen- und marktsegmentübergreifend tätig ist."

Quarton International ist das Ergebnis der Fusion von Blue Corporate Finance (gegründet 2001) und Quarton Partners (gegründet 2010) im Jahr 2015 und verfügt über ein Team von 70 Experten an zehn Standorten in Europa und den USA. Quarton berät bei Fusionen und Übernahmen (M&A), bietet Unterstützung bei Eigenkapital- und Fremdkapitalaufnahme sowie strategische Beratung bei komplexen Wertpapiertransaktionen. Der Kundenstamm der Firma besteht aus Private-Equity-Gesellschaften, börsennotierten Unternehmen und privat gehaltenen Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren, darunter diversifizierte Industrie, Konsumgüter, Gesundheitswesen, Unternehmensdienstleistungen, Medien und Technologie.

Freeman & Co. fungierte als Finanzberater und Debevoise & Plimpton als Rechtsberater von Quarton. Willkie Farr & Gallagher LLP war als Rechtsberater für Cowen tätig.

ANMERKUNGEN FÜR DIE REDAKTIONEN

Über Quarton International

Quarton International ist das Ergebnis einer Fusion der beiden führenden Finanzberatungsgesellschaften Blue Corporate Finance und Quarton Partners im Dezember 2015. Mit Büros in Berlin, Detroit, Frankfurt, Graz, Indianapolis, Leipzig, London, Minneapolis, München und Zürich bietet die Kanzlei dem globalen Mittelstand M&A-Beratung, private Kapitalbeschaffung und andere Corporate Finance-Dienstleistungen. Die Geschäftsführer von Quarton International verfügen über eine gemeinsame Erfolgsbilanz von mehr

als 1.000 Transaktionen in mehr als 30 verschiedenen Ländern mit einem Gesamtvolumen von über 50 Milliarden US-Dollar.

Über Cowen Inc.

Cowen Inc.

Cowen in Zahlen:

US$1+ Mrd. Gesamtkapital

Mrd. Gesamtkapital 900+ Unternehmen unter Rersearch

Unternehmen unter Rersearch 152 Banking Transaktionen in den letzten 12 Monaten

Banking Transaktionen in den letzten 12 Monaten 6 alternative Anlagestrategien

alternative Anlagestrategien 14 Sektoren: Biotechnologie; Nachhaltige Energie- & Industrietechnologie; Digitale Gesundheit; E-Commerce; Consumer; Kredit und Cross-Capital; Energie; Finanzinvestoren; Gesundheitswesen; Industrie; Info Tech & Services; Technologie; Medien & Telekommunikation; Washington Macro Commentaries

Telefonkonferenz mit dem Cowen Management

Kontakt

Quarton International Media:

André Augier (U.S.)

+1 (248) 594-0400

aaugier@quartoninternational.com

Andreas Kinsky

Cowen Media:

Lynda Caravello

+1

Gagnier Communications

Dan Gagnier

+1