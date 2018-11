Paris - Die Chancen auf eine Jahresendrally sind am Dienstag erneut gesunken. Die europäischen Aktien legten wieder den Rückwärtsgang ein. In Mailand wurden italienische Staatsanleihen verkauft in Anbetracht der mit dem Staatshaushalt verbundenen Risiken. Das lastete auf der gesamten Bankenbranche. Dazu gesellten sich erneut Sorgen um das weltweite Wirtschaftswachstum.

Das drückte den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone am Vormittag um knapp 1 Prozent nach unten auf 3130,77 Punkte. Das ist der tiefste Stand seit Ende Oktober. Der Branchenindex für Technologie-Unternehmen fiel sogar auf den tiefsten Stand seit Frühjahr 2017. Mit der Autobranche und zunehmenden Sorgen um eine Nachfrageflaute bei Smartphones zeigten gleich zwei grosse Abnehmer der Chip-Hersteller Schwäche, sagten Beobachter.

Chefvolkswirt Carsten Mumm vom Bankhaus Donner & Reuschel sprach von einer "unsicheren Gemengelage aus (geo-) politischen Störfeuern, ...

